Mahmood sarà ospite all’Eurovision 2023: la data ufficiale

Il 17 aprile 2023 è stata resa nota la notizia secondo la quale Mahmood sarà ospite dell’ultima serata dell’Eurovision Song Contest 2023. L’evento musicale più atteso dell’anno lo vedrà salire su quel palco per la terza volta: scopriamo tutti i dettagli!

Mahmood all’Eurovision Song Contest 2023: tutto quello che c’è da sapere

Non poteva esserci notizia migliore per i fan del noto cantante. La notizia è stata confermata e il pubblico non vede l’ora di vederlo su quel palcoscenico. Mahmood sarà ufficialmente ospite dell’ultima serata dell’Eurovision Song Contest 2023. La serata conclusiva del grande show musicale è prevista per il 13 maggio 2023 e si tratta di un’occasione particolarmente importante. È infatti la prima volta che un artista italiano viene chiamato a cantare fuori concorso sul palco dell’Eurovision che, come bene sappiamo, è un’organizzazione del tutto estera. Orgoglio e tanta stima dunque per Mahmood, che il 13 maggio 2023 calcherà quel palcoscenico per la terza volta. Ricordiamo infatti che l’artista ha partecipato al contest musicale nell’edizione di Tel Aviv del 2019 con Soldi e in quella di Torino del 2022 insieme a Blanco con Brividi. La sua terza volta, in veste di ospite, avverrà presso la Liverpool Arena e Mahmood non poteva essere più felice:

Sono molto felice di tornare a Eurovision. Ringrazio gli organizzatori che mi hanno invitato come ospite ed è un grande onore per me. Non vedo l’ora di salire su quel prestigioso palco davanti a una platea unica al mondo.

La finale dell’Eurovision Song Contest 2023

Il gran finale dell’Eurovision Song Contest 2023 prevede numerose performance musicali e l’attesa è tantissima. Mahmood, dunque, entrerà a fare parte di un programma ben più grande dove si esibiranno anche altri cinque ex protagonisti dello show: Netta Barzilai (Israele, vincitrice nel 2018), Duncan Laurence (Paesi Bassi, vincitore del 2019), Daði Freyr Pétursson (Islanda, vincitore 2020 e 2021), Cornelia Jakobs (Svezia, 4a classificata nel 2022) e Sonia Evans (Regno Unito, 2a classificata nel 1993).

Non solo: durante la finalissima dell’Eurovision Song Contest 2023 ci saranno anche 5 artisti che hanno segnato la storia del contest dell’Ucraina, il paese campione in carica che ha dovuto rinunciare a ospitare l’evento a causa della guerra, in atto ormai da più di un anno.

Quando va in onda l’Eurovision Song Contest 2023 e dove vederlo

L’Eurovision Song Contest 2023 debutterà il 9 maggio 2023 e si concluderà il 13 maggio 2023 con la grande finale. Tutto si svolgerà presso la Liverpool Arena di Liverpool, Regno Unito, il paese che è stato chiamato a ospitare l’evento al posto dell’Ucraina.

Per quanto riguarda la diretta in Italia, invece, le due semifinali andranno in onda su Rai 2 martedì 9 maggio 2023 e giovedì 11 maggio 2023 alle ore 21:00, mentre la finalissima sarà trasmessa da Rai 1 sabato 13 maggio 2023 a partire dalle 20.40. A commentare l’evento in Italia ci saranno Gabriele Corsi e Mara Maionchi, ma non mancherà ovviamente il commento in simulcast su Rai Radio 2 e sul canale 202 sul digitale terrestre.