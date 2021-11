Caldi e confortevoli, i maglioni in cashmere sono perfetti per affrontare l’inverno con stile ed eleganza. Quelli a girocollo poi, si abbinano praticamente con tutto donando ad ogni outfit un aspetto davvero molto chic. Ecco quali sono quelli di tendenza per l’inverno 2021 proposti dai brand.

Maglioni in cashmere a girocollo per l’inverno 2021: Three Graces

Da Three Graces potrete trovare una ricercatissima edizione limitata ispirata alle muse inglesi e francesi, del presente e del passato. Di questa collezione fanno parte anche maglioni in cashmere a girocollo come questo color azzurro pastello dalle maniche lunghissime e dalla vita invece molto corta. Un modello che mette in evidenza le forme, ma lo fa con eleganza.

Cos

Tra i maglioni in cashmere a girocollo di Cos c’è anche questo in un allegro giallo pastello, ideale per portare luce nelle giornate più grigie dell’inverno. Il modello è tra i più classici ma il taglio è leggermente largo. Perfetto quindi soprattutto per bilanciare le forme di chi tende ad avere una body shape a pera.

Uniqlo

Uniqlo è la scelta giusta per chi ama vestire look casual, a tratti anche basic, ma non vuole assolutamente rinunciare a tessuti di alta qualità. Da questo brand potrete infatti trovare tantissimi modelli di maglioni in cashmere a girocollo disponibili nei colori più disparati da quelli più neutri a quelli pastello.

Falconeri

Non si può parlare di cashmere senza citare il brand italiano tra quelli più specializzati in materia. Stiamo parlando di Falconeri che tra i tantissimi modelli a disposizione propone anche questo di un affascinante color amaranto, perfetto per il periodo delle festività, soprattutto se le passerete in uno di quei tipici chalet di montagna.

Happy Sheep

Davvero molto particolare questo maglione in cashmere a girocollo proposto da Happy Sheep. Il colletto, i polsini e la vita sono in un grazioso rosso fragola, in contrasto con il giallo, il rosa pastello e il bianco della trama a quadri del resto del capo. È decisamente il maglione ideale per chi vuole farsi notare!

Chinti&Parker

I maglioni in cashmere a girocollo di Chinti&Parker accontentano davvero tutti i gusti. Il brand li propone dai modelli più basic a quelli con le stampe e le trame più stravaganti. Bellissimo, per esempio, questo maglione con la parte superiore color giallo ocra e quella inferiore di un appariscente color fucsia, divisi nel mezzo da due sfumature più tenui degli stessi colori. Entrambe le tonalità sono di tendenza per l’inverno 2021.

Totême per Mytheresa

Dalla collaborazione tra Totême e Mytheresa ecco questo maglione in cashmere a girocollo color panna. La particolarità di questo capo è nella maglia intrecciata, che insieme al colore lo rende davvero versatile. Potrete indossarlo quindi con look più casual o con look più chic, a seconda dei vostri gusti o delle occasioni in cui vorrete sfoggiarlo.

La Ligne

Anche La Ligne dispone di una collezione di maglioni in cashmere a girocollo davvero vastissima con molti modelli a righe. Tra i tantissimi colori proposti, ecco questo blu scuro a righe bianche con dettagli colorati sulle maniche.