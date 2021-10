Madonna torna a stupire i suoi fan con Madame X, il nuovo documentario disponibile adesso in streaming su NOW. Un progetto fenomenale, che altro non è se non il racconto video dei suo ultimo tour legato alla promozione del disco Madame X.

Madonna, il documentario Madame X

La storia di questa nuova esperienza musicale inizia nel 2019, quando Madonna pubblica il nuovo album Madame X, riscuotendo immediatamente consensi straordinari da parte del pubblico e della critica. Nei mesi scorsi l’artista ha mostrato al pubblico il trailer ufficiale del concerto annunciando:

Madame X è finalmente pronta per disturbare la pace.

Con questo lungometraggio Madonna celebra il suo quattordicesimo album in studio, tra i più attesi sul panorama musicale internazionale e in cui la diva ha messo ancora una volta in mostra tutto il suo talento non solo come cantante. Il tutto sullo sfondo di Lisbona, teatro delle epiche performance durante l’ultimo tour della star internazionale che in questo viaggio si trasforma radicalmente: cambia personalità, lotta per la libertà e porta alla luce anche i luoghi più oscuri.

Madame X: musica e spettacolo

L’album della Regina del Pop, primo al suo debutto nella classifica Billboard 200, contiene sia brani inediti che nuove versioni dei successi precedenti, che hanno fatto la storia della sua carriera e non solo, del pop in generale. Miss Louise Veronica Ciccone ha cercato di traslare in questo nuovo progetto tutta la multiculturalità che da sempre l’ha caratterizzata e che contraddistingue il suo stile musicale. Il suo riferimento a Lisbona è sempre chiaro, una delle esperienze che l’hanno segnata di più nel corso del suo trascorso di vita. Ben 48 artisti, tra cui i suoi figli, si esibiscono insieme a lei, ballerini e musicisti conosciuti a livello internazionale. Il tour raccontato nel documentario ha ottenuto l’appoggio della critica e dei fan della cantante. Anche il New York Times lo ha commentato positivamente:

Madame X reinventa lo spettacolo pop per un palcoscenico teatrale, fondendo la sua musica più recente alla consapevolezza politica, il tutto con una sorprendente intimità.

La storia della diva

Madonna, nel corso della sua lunghissima e brillante carriera non si è dedicata solamente al mondo della musica. Proprio in una recente ospitata al The Tonight Show con Jimmy Fallon per promuovere il suo nuovo documentario, l’artista ha raccontato di due clamorosi rifiuti nel mondo del cinema. La cantante avrebbe, infatti, detto no prima al ruolo di Catwoman in Batman – Il ritorno e successivamente anche per un ruolo femminile in Matrix, non senza rimpianti. Ma adesso pare che la sua carriera l’abbia ripagata di tutte le scelte fatte in passato, sbagliate o giuste che siano state. E Madame X non è altro l’ennesima conferma di quanto Madonna possa definirsi una diva e un’artista a tutto tondo. Il documentario ha debuttato su MTV l’8 ottobre 2021, e adesso è disponibile in streaming su NOW.