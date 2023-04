Lupin Parte 3: data di uscita e anticipazioni

C’è molta attesa nel sapere quando uscirà su Netflix la terza parte della serie televisiva “Lupin”. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Lupin: di cosa parla la serie televisiva

“Lupin” è una serie televisiva francese prodotta da Gaumont e creata da George Kay e Francois Uzan ed è ispirata ai romanzi di Maurice Leblanc, che hanno come protagonista il celebre ladro Arsenio Lupin. Il protagonista della serie televisiva si chiama Assane Diop, il quale, quando aveva appena quattordici anni, vede la sua vita stravolta a causa della morte per suicidio del padre, accusato ingiustamente di furto dal ricco Hubert Pellegrini. Assane, venticinque anni dopo, decide di diventare un ladro, ispirandosi al libro “Arsenio Lupin, Il Ladro Gentiluomo”, che gli aveva lasciato il padre, per vendicarsi verso la famiglia Pellegrini.

Le prime due parti della serie televisiva “Lupin” sono stati un vero e proprio successo su Netflix, per questo c’è grande attesa per sapere la data di uscita della terza parte della serie.

Lupin 3: anticipazioni sulla terza parte

Anche se ancora non si conosce la data esatta dell’uscita della terza parte della serie televisiva francese “Lupin“, abbiamo però qualche anticipazione sulla trama. Assane è diventato ormai il ladro più famoso e ricercato della Francia, ma nessuno riesce a rintracciarlo. Alla fine della seconda parte, Assane ha accusato pubblicamente Hubert Pellegrini di tutti i suoi crimini, compreso il furto alla fondazione. Dopo aver eluso la polizia, ha rubato un motoscafo e, dopo aver detto addio alla ex moglie Claire e al figlio Raoul, è fuggito nella notte. Nella terza parte Assane si rende presto conto che stare lontano dalla propria famiglia è un qualcosa di troppo difficile da portare avanti, così decide di tornare a Parigi, di riavvicinarsi alla ex moglie e al figlio e di fuggire dalla Francia insieme a loro. Riuscire in questa impresa non sarà per niente facile, anche perché un ritorno inaspettato sconvolgerà tutti i suoi piani.

Il cast della terza parte dovrebbe essere lo stesso. Nei panni di Assane Diop troviamo l’attore, comico, cabarettista e doppiatore francese di origini senegalesi e mauritane Omar Sy, che ricordiamo soprattutto per il film “Quasi Amici – Intouchables“. Nei panni di Claire troviamo l’attrice francese Ludivine Sagnier, mentre Raoul è interpretato da Etan Simon. A vestire i panni di Hubert Pellegrini c’è l’attore e regista teatrale Hervé Pierre, mentre Clotide Hesme interpreta Juliette Pellegrini, la figlia di Hubert. Il detective Youssef Guèdira è interpretato da Soufiane Guerrab, mentre Antoine Gouy veste i panni di Benjamin Ferel, l’amico di Assane.

Lupin 3: quando esce e dove vedere la terza parte della serie televisiva

La data di uscita della terza parte della serie televisiva francese con Omar Sy “Lupin” non si conosce ancora, ma tutto lascia pensare che non manchi molto. Nel frattempo potete vedere “Lupin Parte 1” e “Lupin Parte 2” sulla piattaforma di streaming Netflix. Per usufruire del servizio è necessario sottoscrivere un abbonamento registrandosi sulla piattaforma e scegliendo tra i vari tipi di abbonamento disponibili, da quello più economico a quello premium.