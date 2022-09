Lulù Selassié e l’ex talento di Amici Astol hanno un flirt in corso? Anche se la principessa etiope preferisce non esprimersi sulla sua vita sentimentale, la verità è comunque venuta a galla.

Negli ultimi giorni, Lulù Selassié e Astol si sono mostrati più volti insieme. I due sono apparsi l’una accanto all’altra sui rispettivi profili Instagram, lasciando intendere una certa complicità. In un lampo, i fan più attivi hanno gridato al flirt in corso. Voce che ha preso a circolare più forte quando è apparsa sui social una foto dove si vedeva la mano di Lulù appoggiata sulla gamba di Astol.

Cosa c’è tra l’ex concorrente del GF Vip e l’ex talento di Amici?

A raccontare cosa c’è tra la Selassié e Astol è stato Fanpage.it, che ha parlato con una persona beninformata sui fatti. Si legge:

“Fonti vicine a Fanpage.it fanno sapere che quella con Astol non è una relazione. Tra i due, le foto e i video lo confermano, c’è una evidente simpatia che non celerebbe però nulla di romantico. Per un motivo semplice: la ex concorrente del Grande Fratello Vip, pur scegliendo la strada del silenzio, non ha ancora dimenticato Manuel Bortuzzo. Anche per questo, sebbene il nuotatore sia uscito allo scoperto al fianco di Angelica Benevieri, Lulù continua a tacere e a non rispondere ad attacchi e frecciatine. Non ha risposto nemmeno alle recenti dichiarazioni di Franco Bortuzzo, padre di Manuel, che in un’intervista l’aveva declassata al ruolo di ‘coinquilina’ del figlio”.