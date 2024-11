Un compleanno indimenticabile a Torino

In una serata che prometteva di essere come tante altre, Luciana Littizzetto ha deciso di rendere il compleanno di Svetlana un momento davvero speciale. La comica torinese, nota per il suo spirito vivace e il suo amore per la famiglia, ha organizzato una cena a sorpresa per la figlia in affido, che ha compiuto 27 anni. Seduti attorno al tavolo, oltre a Luciana e Svetlana, c’erano anche Vanessa e Jordan, i due ragazzi che la comica ha accolto nella sua vita circa 16 anni fa. La serata si è trasformata in un momento di gioia e commozione, con risate e canzoni che hanno riempito l’aria.

Un gesto d’amore e accoglienza

La torta, decorata con candeline accese, è stata il simbolo di un amore che va oltre il legame di sangue. Quando i camerieri hanno portato il dolce, Svetlana è rimasta senza parole, coprendosi il volto con le mani in segno di incredulità. Questo gesto semplice ma significativo ha dimostrato quanto Luciana tenga a lei e quanto sia importante il legame che si è creato tra loro. La Littizzetto ha cantato “tanti auguri a te” insieme ai suoi figli, creando un’atmosfera di festa e affetto che ha commosso tutti i presenti.

Un viaggio da Minsk a Torino

Svetlana, originaria della Bielorussia, è arrivata in Italia nel 2022, in un momento difficile segnato dalla guerra in Ucraina. Luciana, preoccupata per la sicurezza della ragazza, l’aveva invitata a trasferirsi prima che la situazione diventasse insostenibile. Svetlana, che insegna tedesco e ha una vita già ben avviata a Minsk, ha trovato in Luciana una seconda madre e una famiglia che l’ha accolta a braccia aperte. La loro storia è un esempio di come l’amore e l’accoglienza possano superare le barriere culturali e geografiche, creando legami indissolubili.