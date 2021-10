Il Collegio 6 parte, con la prima puntata, martedì 26 ottobre. Quella che sta per iniziare è una nuova avventura che vedrà protagonisti ragazze e ragazzi che arrivano da ogni regione italiana. Lorenzo Sena è uno dei ragazzi selezionati per far parte della classe de Il Collegio 6: scopriamo chi è, che tipo di personalità ha e tutto quello che è possibile sapere su di lui.

Chi è Lorenzo Sena

Lorenzo Sena è nato a Viareggio e ha 14 anni. Ha capelli chiari e voluminosi, ma quello che colpisce di più di lui è la sua determinazione e un modo di pensare che lo fa sembrare molto più grande della sua età.

E’ un ragazzo introverso, nel senso che – come dice sua mamma – non esterna quello che pensa e, soprattutto, quello che prova, ma non è sicuramente un ragazzo timido, anzi, dice che la sua partecipazione a Il Collegio 6 sarà un successo.

Lorenzo è molto sicuro di sé e non si lascia condizionare da nessuna emozione. Questo modo di essere gli consente di essere perfettamente a suo agio in ogni situazione che deve affrontare, racconta, infatti, che anche quando ha dato gli esami di terza media non ha avuto nessun tipo di paura.

E’ molto ambizioso e già pensa a come programmare il suo futuro lavorativo: si vede, infatti, nelle vesti di imprenditore di successo.

Dal suo profilo Instagram si scopre che è del Segno zodiacale dei Gemelli, quindi è un abile comunicatore e anche, appunto, forse troppo razionale. Dal punto di vista del look, Lorenzo veste in modo casual, ma curato e dalla sua foto profilo pare che abbia anche lui la passione per i selfie.

Lorenzo Sena ne Il Collegio

La sua personalità così fredda è un po’ un cruccio per i genitori, in particolare per la mamma, che, invece, lo vorrebbe più comunicativo, meno controllato: insomma, vorrebbe che tornasse affettuoso come quando era un bambino piccolo. La sua speranza è, quindi, che la partecipazione a Il Collegio 6 possa aiutare Lorenzo a lasciarsi andare e a vivere le sue emozioni.

Quello che c’è da dire è che proprio il suo carattere potrebbe essergli di aiuto: potrebbe, cioè, non avere particolari problemi a seguire le varie regole del collegio o nel rapporto con i professori.

Lorenzo Sena potrebbe perciò non soffrire troppo la lontananza da casa e dalla sua famiglia: sarà davvero così?

