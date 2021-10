Sono pronti i 20 ragazzi e ragazze che partecipano a Il Collegio 6. Il docu-reality avrà inizio martedì 26 ottobre, quando su Rai 2 verrà trasmessa la prima puntata di questa stagione. Rebecca Parziale è una delle ragazze che sono state selezionate per il cast de Il Collegio 6: scopriamo chi è, che carattere ha e quali sono le sue passioni.

Chi è Rebecca Parziale

Rebecca Parziale è nata e vive a Genova e ha 14 anni. Capelli biondi e lunghi, uno sguardo molto intrigante, si descrive come una ragazza che sa benissimo quello che vuole e come ottenerlo.

Tiene a sottolineare che è molto consapevole del suo fascino e, infatti, pur non dicendo se è fidanzata o no, conferma di avere una lunga fila di possibili pretendenti, tra i quali, dice, deciderà se scegliere o meno.

La personalità di Rebecca Parziale sembra essere davvero molto magnetica, lei dice di sentirsi come una principessa e, infatti, vorrebbe essere sempre al centro dell’attenzione e se non dovesse riuscirci, si arrabbierebbe molto: è, infatti, anche molto permalosa. A questo si aggiunge anche una certa testardaggine, per cui si capisce subito che, in pratica, in casa e fuori, si fa soltanto quello che decide lei!

I genitori confermano il suo carattere e questo suo modo di fare, la mamma dice, sorridendo, che sotto quel suo visino d’angelo, in realtà, si nasconde una vera iena e che, quindi, è meglio non sottovalutarla.

Dicono anche che è molto viziata e pretende tutto quello che desidera avere, anche se si tratta di qualcosa di costoso. Il padre, infatti, dice che le hanno dato il soprannome di “Lambo“.

Il look di Rebecca Parziale

Dal punto di vista del look, Rebecca Parziale ha uno stile casual, ma cura molto i dettagli. Tiene molto ai suoi capelli lunghi e lisci e, infatti, una delle sue preoccupazioni è il taglio che le faranno una volta entrata nel collegio e che spera non sia troppo corto.

Il suo make-up è molto semplice e mette in evidenza il taglio degli occhi e per le labbra utilizza soltanto un po’ di lipgloss. Sul suo profilo Instagram ci sono molte sue foto in primo piano che dimostrano quanto sia molto attenta al suo aspetto fisico e la sua voglia di stare sotto ai riflettori.

Potrebbe essere questo il suo punto debole? All’interno del collegio, infatti, come tutti, potrà indossare solo la divisa, non potrà portare prodotti cosmetici e, inoltre, ha già espresso preoccupazione per il taglio dei capelli: come prenderà queste regole? Lo scopriremo guardando Il Collegio 6.

LEGGI ANCHE: Chi è Davide Maroni, il concorrente di Nova Milanese de Il Collegio 6