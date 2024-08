Ecco i look per il rientro in città.

Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono i look per il rientro in città.

I look per il rientro in città

Per tante di noi è tempo di partire per le tanto agognate vacanze ma c’è anche chi sta già per tornare in città, alla vita di tutti i giorni. Ma, come ci si veste per il rientro in città? Diciamo che l’ideale è, almeno per le prime due settimane, indossare capi che possano mettere in risalto l’abbronzatura, puntando quindi su colori come il bianco. T-shirt, camicie, jeans, mini gonne, sono tanti i capi di tendenza per il rientro dalle ferie. Adesso andremo infatti a vedere insieme alcune idee di look per il rientro in città che possono fare apposta per voi.

I look per il rientro in città: consigli di stile

Vediamo insieme alcune idee di look per il rientro in città:

Bermuda : sono il capo must have del 2024, per il rientro in città sono perfetti i bermuda in denim, da abbinare magari a una camicia leggera o a una t-shirt di colore bianco. Ai piedi un paio di mocassini o di ballerine.

: sono il capo must have del 2024, per il rientro in città sono perfetti i bermuda in denim, da abbinare magari a una camicia leggera o a una t-shirt di colore bianco. Ai piedi un paio di mocassini o di ballerine. Jeans baggy : i jeans sono sempre di tendenza e sono perfetti anche per il mese di settembre. Quest’anno via libera ai jeans baggy abbinati a una t-shirt crop bianca, al fine di esaltare l’abbronzatura. Ai piedi un paio di sneakers.

: i jeans sono sempre di tendenza e sono perfetti anche per il mese di settembre. Quest’anno via libera ai jeans baggy abbinati a una t-shirt crop bianca, al fine di esaltare l’abbronzatura. Ai piedi un paio di sneakers. Gonna bianca : seguendo la tendenza del 2024, ovvero quella del tenniscore, in pratica il vestirsi con capi tipici di tennisti e tenniste, la mini gonna bianca è super cool anche per un giro in città, ancora di più se avete le gambe abbronzate. Un paio di sneakers ai piedi e un top a completare il look. In alternativa alla gonna bianca, perfetta anche la maxi gonna a fiori.

: seguendo la tendenza del 2024, ovvero quella del tenniscore, in pratica il vestirsi con capi tipici di tennisti e tenniste, la mini gonna bianca è super cool anche per un giro in città, ancora di più se avete le gambe abbronzate. Un paio di sneakers ai piedi e un top a completare il look. In alternativa alla gonna bianca, perfetta anche la maxi gonna a fiori. Bomber: il bomber è la giacca perfetta per il rientro in città. Da abbinare a una maglietta e a un paio di jeans.

il bomber è la giacca perfetta per il rientro in città. Da abbinare a una maglietta e a un paio di jeans. Shorts : a settembre in tanti posti fa ancora molto caldo, quindi via libera anche agli shorts, perfetti con un paio di sandali flat e un top crop.

: a settembre in tanti posti fa ancora molto caldo, quindi via libera anche agli shorts, perfetti con un paio di sandali flat e un top crop. Abiti midi: in fatto di vestiti, l’abito midi è quello più adatto per il rientro in città, magari con stampa floreale che tanto va di moda negli ultimi anni. Un paio di ballerine o sandali flat ai piedi.

I look per il rientro in città: consigli per l’ufficio

Per tante di noi una volta rientrate dalle vacanze è tempo di tornare in ufficio. Quali sono i capi su cui puntare? Vediamolo insieme: