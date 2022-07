Armocromia e abbronzatura: come scegliere quali colori indossare

Come si abbronzano le diverse stagioni secondo l’Armocromia? La tintarella della pelle potrebbe cambiare le nostre caratteristiche, per questo è importante ascoltare qualche consiglio su cosa indossare per essere sempre al top.

Amocromia e abbronzatura

La maggior parte delle donne si chiede quali siano gli effetti dell’abbronzatura che si abbina meglio al proprio color-mix.

Anche l’abbronzatura cambia a seconda della categoria, per cui è bene approfondire l’argomento e cercare di capire a quale categoria apparteniamo. Dalla reazione della pelle al sole si possono trarre degli indizi interessanti sulla propria stagione. L’abbronzatura ha molto a che fare con il nostro valore, chiaro o scuro, e con il sottotono di incarnato, caldo o freddo, per questo risulta diversa da persona a persona. Ogni stagione dell’Armocromia ha una reazione molto precisa al sole ed è per questo che il proprio modo di abbronzarsi, o anche di non abbronzarsi, può dire molto sul proprio incarnato.

Le nostre caratteristiche fisiche e biologiche determinano la categoria di appartenenza e questo vuol dire che ad ogni tipologia di tintarella corrisponde un metodo preciso per adattare la propria palette di colori. Ci sono diversi consigli da seguire per capire come reagiscono gli incarnati delle differenti stagioni dell’Armocromia al sole, per scoprire quali colori è meglio indossare.

Le abbronzature non sono tutte uguali

Non tutte le abbronzature sono uguali. Alcune diventano scure in fretta, altre molto bene, altre ancora ottengono solo una scottatura, nonostante le protezioni.

Anche due persone che si abbronzano in modo intenso possono essere molto diverse. Alcune hanno la pelle più dorata, altra più scura o “color mattone”. È una questione di fototipo. Tutto dipende dalla concentrazione e dalla combinazione delle sostanze nella pelle, come il mix di melanina, attivatore dell’abbronzatura, e carotene, che conferisce all’incarnato un colorito più o meno dorato. Esistono sei tipi di fototipo, dove se il primo corrisponde alle carnagioni più chiare e sensibili, il sesto include gli incarnati più scuri, contenendo in mezzo tutte le altre gradazioni.

L’abbronzatura altera alcune caratteristiche personali, come valore e contrasto, ma non fa cambiare categoria. È vero che quando ci si abbronza si tende anche a cambiare istintivamente qualche abitudine cromatica. La palette di riferimento è determinata da sottotono e intensità, che sono caratteristiche che non cambiano. Il nostro essere caldi o freddi non cambia con l’attivarsi della melanina.

Le stagioni e i colori

Ecco le varie stagioni di cui vi abbiamo parlato e tutte le loro caratteristiche: