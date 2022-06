Il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta ha conquistato tutto il mondo. L’attenzione si è subito concentrata sui look impeccabili sfoggiati durante questi giorni di festa dalla sovrana e dalle altre donne presenti.

I look della Regina Elisabetta

Ha festeggiato in modo impeccabile come sempre i suoi 70 anni di regno.

Ha scelto con cura i look da sfoggiare agli eventi a cui ha partecipato. La Regina Elisabetta non era presente alla messa alla St.Paul di Londra, ma non si è persa l’apertura e la chiusura di questi quattro meravigliosi giorni di festa.

Elisabetta II, come sempre, è stata vestita dalla fedelissima Angela Kelly, che si è occupata di ogni dettaglio. La sovrana è apparsa in splendida forma sul balcone di Buckingham Palace, con un look azzurro creato alla perfezione dalla sua stylist.

La Regina ha esibito anche un paio di occhiali da sole, visto che qualche anno fa ha subito un’operazione alla cataratta e deve proteggere i suoi occhi. Ha scelto di rimanere fedele alla marca Silhouette Eyewear, con lenti graduate e fotocromatiche. Ha indossato anche una spilla di diamanti che riprende il simbolo della Brigade of Guardes, che apparteneva alla Regina Mary e raggruppa i simboli dei cinque reggimenti del Commonwealth: Grenadier, Coldstream, Scots, Irish e Welsh Guard.

I colori del suo abito riprendono la bandiera della Union Jack.

La regina Elisabetta ha fatto un’apparizione speciale alla chiusura dei quattro giorni di festa in suo onore. Domenica si è nuovamente affacciata sul balcone di Buckingham Palace per salutare la folla e in questa occasione ha scelto un cappotto color verde brillante di Stewart Parvin, con grossi bottoni dorati, abbinati ad un cappello dello stesso colore, disegnato da Rachel Trevor-Morgan. Per completare l’outfit, ha scelto una collana di perle, dei guanti bianchi e una delle sue tre spille a fiocco.

I look di Kate Middleton e Meghan Markle

Kate Middleton è sempre perfetta. Nella prima occasione in cui si è affacciata dal balcone di Buckingham Palace ha scelto Alexander McQueen. Ha indossato un robe manteau, un capo molto versatile in una città come Londra, dove non c’è sempre il sole. La Duchessa di Cambridge ha dimostrato ancora una volta che ama indossare gli stessi modelli in diversi colori. Questo look è già stato scelto nel giugno 2021, in occasione del G7 in Cornovaglia, mentre i preziosi appartengono all’eredità di Lady Diana.

Per quanto riguarda la messa a St. Paul, a Londra, a cui la Regina Elisabetta non ha partecipato, è stato inevitabile fare il paragone tra la perfetta Kate Middleton e la meravigliosa Meghan Markle. Non ci sono stati avvicinamenti pubblici di nessun tipo, ma gli occhi erano tutti puntati sui loro look. Meghan Markle ha scelto un vestito bianco panna, di Dior Haute Couture, con una cintura in vita e una mini cappa sulle spalle. Kate ha scelto un abito giallo tenue di Emilia Wickstead, con un incrocio sulla vita. Entrambe indossavano un cappello e uno chignon basso. Scelte che le hanno sicuramente accomunate, attirando complimenti ma anche molte critiche, soprattutto nei confronti di Meghan, accusata di copiare il look della cognata.

Eugenie di York e Zara Tindall omaggiano la Regina Elisabetta

Se Kate e Meghan hanno scelto colori più tenui, Eugenie di York e Zara Tindall hanno optato per abiti dai colori fluo. Sfumature sgargianti e molto vistose, per omaggiare la Regina Elisabetta, che ha una grande passione per i colori accesi. Zara Tindall ha scelto un look davvero incredibile, che richiede una classe impeccabile. Insieme al marito Mike, si è mostrata in un abito stretto in vita da una cintura, di un rosa molto vivace e accattivante, firmato da Laura Green London. Eugenie di York è stata spesso criticata per i suoi look, ma questa volta non è stato così. Ha scelto un outfit fresco e molto giovanile, per omaggiare la Regina Elisabetta, a cui è molto legata. Il vestito, firmato da Emilia Wickstead, è davvero molto semplice, nonostante il colore arancione molto acceso.