Settembre non è ancora arrivato, ma i più curiosi già buttano un occhio alla stagione autunnale. Del resto la moda corre veloce, e se non si vuole rimanere indietro bisogna stare al passo. Per non farsi trovare impreparati al prossimo cambio guardaroba è quindi utile conoscere le tendenze che guideranno i look dell’autunno 2021.

I nuovi trend dell’autunno 2021

Sofisticate e un po’ fuori dagli schemi, questo è lo stile per questa stagione. Grazie alle varie Fashion Week e ai profili social delle influencer abbiamo un assaggio per i look del prossimo autunno: eleganti ed easy going. Tra le idee outfit autunnali da copiare c’è un revival anni 2000 ovvero il mini dress, anche cut-out, con maxi cardigan, alternativa al blazer o al giubbotto di jeans.

Spazio, poi, alle minigonne, stivali metallici e pratiche shopper. Come pezzo inossidabile si riconferma la tuta jumpsuit, pezzo unico elegante per cerimonie e serate formali.

Look autunno 2021: nostalgia anni 2000

Mini dress cut-out e maxi cardigan, che fanno venire voglia di tornare a ballare. Un vero e proprio revival, come capospalla? Cappotti lunghi bordati di ecopelliccia. Ooops I did it again.

Look autunno 2021: minigonne

Tornare a scuola non è mai stato così trendy. Grazie alle minigonne a pieghe in stile college, da indossare con camicie e pull con l’iniziale.

Look autunno 2021: tweed

Il tessuto scozzese è sempre una garanzia per la stagione fredda. Largo ai completi in tweed, dai colori tenui, ma anche agli abiti abbinati ai maxi cardigan, sempre in tweed, nel più classico grigio mélange.

Look autunno 2021: cappotto cozy

Con i soprabiti si può spaziare: dal tessuto alla fantasia. Dal classico cappotto di lana color cammello, fino a quelli maculati per uno stile più selvaggio, passando per quelli a vestaglia, con stampe geometriche, in lana jaquard, o ancora in stile pelliccia. Ce n’è per tutti i gusti.

Look autunno 2021: tuta elegante

La tuta resta un outfit gettonato della prossima stagione: elegante, sporty chic e anche super attillata. Dai colori più vari, è un capo semplice e raffino che si presta anche in ufficio.

Look autunno 2021: effetto pelle

Per un abbigliamento forte, che non passa inosservato, le nuove collezioni ci propongono molti capi in pelle: cappotti, pantaloni o gonne lunghe svasate. Ma anche gli accessori: cinture in pelle, stivali o mocassini e borse.

Look autunno 2021: effetto seta

La seta e il satin ritornano per la nuova stagione, regalandoci uno stile morbido, avvolgente, femminile. Protagonisti dei total look – abiti, camicie e gonne – ma anche di favolosi foulard, da abbinare a capi di altri materiali.

Look autunno 2021: in ufficio

Per il lavoro il tailleur è sempre un must. In questa stagione perdono un po’ del loro rigore grazie a modelli coloratissimi che giocano con le silhouette. In versione classica, in stile lady di ferro, è l’ideale per le amanti della perfezione: sofisticato, elegante, sempre appropriato. Se invece amate lo stile maschile una versione più moderna di tailleur pantalone è la soluzione perfetta.

Look autunno 2021: gamma neutra

I capi delle nuove collezioni condividono un aspetto fondamentale: il colore Pantone Downtown Brown, un nuovo marrone che diventa ufficialmente il nuovo neutro al pari del beige e del cammello. Richiamando le tonalità autunnali, è meraviglioso abbinato ad un celeste grigio polvere.

Look autunno 2021: borse, rotonde o shopper

Nuove tendenze anche sul fronte borse. A cappelliera, intrecciate, micro o macro: l’importante è che siano perfettamente circolari. Su un altro versante, si afferma però anche la shopper. Più allungata della classica shopping bag, più strutturata ed elegante è disponibile in versione media o maxi. Da portare rigorosamente a mano.