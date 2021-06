Direttamente dagli anni ’90 tra le tendenze per la primavera-estate 2021 ritorna la gonna in satin. Tanto semplice quanto versatile e sorprendentemente chic, scopriamo insieme come indossarla.

Gonna in satin: come indossarla

Se prima era un capo destinato ad essere nascosto sotto altri vestiti, la moda si è fatta sempre più audace, arrivando a stravolgere vecchi dettami per adattarsi a tempi più moderni e portando la gonna in satin in bella mostra come capo bottom.

Nonostante il minimalismo delle sue linee e del suo tessuto infatti, la gonna in satin regala un’eleganza fine e senza pari, con la promessa di non passare inosservati a chiunque la indossi. È quindi un peccato nasconderla, meglio renderla protagonista dei nostri look. Vediamone alcuni dai più trendy ai più chic.

Gonna in satin, come indossarla: consigli per le romantiche

Una gonna midi in satin, dai delicati colori pastello, è uno dei capi più romantici e allo stesso tempo moderni proposti dalle tendenze.

Da provare con un sandalo o con una slingback gioiello che ultimamente sembra spopolare ai piedi delle influencer più famose. Dai colori neutri oppure più accesi, per un look più elaborato. Sulla parte superiore dell’outfit invece, una blusa oppure una canottiera, sempre in satin con un inserto in pizzo.

Gonna in satin, come indossarla per un appuntamento in spiaggia

Per un appuntamento in spiaggia che sia romantico o un semplice aperitivo, una gonna satin di un colore che metta in risalto l’abbronzatura è perfetta in contrasto con un top total white o total black a seconda delle preferenze.

Anche in questo caso è consigliato un sandalo gioiello ma con suola piatta, facile anche da sfilare nel caso ci si voglia godere la sensazione della sabbia sotto i piedi senza rischiare di rovinare la calzatura.

Gonna in satin, come indossarla per un giro in centro città

Una gonna in satin con spacco di un colore in contrasto con la t-shirt è la proposta ideale per sfoggiare un look diverso dal solito in occasione di un giro in centro con le amiche. Da completare con una borsetta a portafoglio con una catena a fare da tracolla. In questo caso, molto fanno i colori, opta per una t-shirt con stampa per uno stile più giovanile o per una total white se si vuole mantenere un’aria più chic.

Il modello plissettato

Il modello plissettato di gonna in satin risulta essere versatile qualsiasi sia lo stile prediletto. Sorprendente abbinata con un top monospalla tinta unita dai colori neutri, in contrasto con il colore più appariscente della gonna e la calzatura scelta in base all’occasione: da tennis ma total white per una più informale o un tacco per una più formale.

L’importanza degli accessori

La gonna in satin ha già di per sé un forte potere personalizzante per i nostri outfit, indossando però anche gli accessori giusti si ha quel tocco in più, che diventa irrinunciabile. Resta allora da chiedersi quali scegliere tra un orecchino vistoso, con pietre oppure semplicemente di un metallo prezioso, una collana lunga oppure un cappello ampio in canapa o paglia, perfetto per l’estate. C’è solo l’imbarazzo della scelta!