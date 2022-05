WRS è uno pseudonimo scelto dal talentuoso cantante che rappresenta la Romania all’Eurovision Song Contest 2022. Non solo cantante, ma anche ballerino e compositore, inizia giovanissimo la sua carriera nel mondo della musica, sua grande passione. Scopriamo chi è WRS.

Chi è WRS

Biografia e carriera

Come già detto WRS è uno pseudonimo. Il nome originale del cantante è Andrei Ionut Ursu. Nasce il 16 gennaio 1993 a Buzau, in Romania e si appassiona fin da piccolo alla musica. Inizia a soli dodici anni a ballare. Ha studiato per anni e nel 2015 ha perfino fatto parte di una boy band, gli Shot. Due anni dopo però ha lasciato il progetto per trasferito a Londra, per diventare compositore.

Prima di iniziare la sua carriera ha lavorato anche come ballerino per grandi artisti, come Inna, Antonia e Carla’s Dreams. Ha partecipato anche a diversi show di danza, come Vocea Romaniel e Romanil au talent.

Nel 2020 firma il suo grande contratto. Infatti ottiene l’attenzione della Global Records, una casa discografica rumena creata nel 2008. Nello stesso anno pubblica diversi singoli, tra cui Why e All Alone. L’anno successo ne pubblica altri che ottengono grande attenzione in radio, come Amore e Tsunami.

Negli anni ha perfino ricevuto una nomination agli Artist Awards.

Nel 2022 partecipa e vince il programma Selectia Nationala, un programma per selezionare chi rappresenterà la Romania all’Eurovision Song Contest, vincendo. WRS si presenterà sul palco di Torino con un inedito, Llamame. Il singolo è stato pubblicato il 10 febbraio 2022 ed è un estratto dell’EP Mandala.

WRS dovrà superare prima la selezione delle semifinali per accedere alla grande finale ed essere tra i possibili vincitori della gara canora. Il 31 marzo è uscita una versione leggermente modificata rispetto all’originale per farla aderire alle regole dell’Eurovision.

Vita privata

WRS è cresciuto in una famiglia dedita alla musica. Infatti i genitori sono entrambi danzatori folk. Per quanto riguarda la sua situazione sentimentale, non si conoscono informazioni. Dal suo profilo social traspare soprattutto la sua passione per la musica e al momento sembra concentrato soprattutto sulla sua carriera.