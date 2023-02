Lite Fedez e Ferragni: da che parte sta Amadeus

Da giorni non si fa che parlare della presunta lite tra Chiara Ferragni e Fedez e, secondo i rumor in circolazione, anche il conduttore Amadeus si sarebbe schierato dalla parte di uno dei due beniamini dei social.

Lite Ferragni e Fedez: il gesto di Amadeus

Dopo la pesunta lite avuta da Chiara Ferragni e Fedez sul palco dell’Ariston, Amadeus ha preferito mantenere il più totale riserbo in merito alla vicenda. “Tra moglie e marito non mettere il dito”, si è limitato a rispondere a chi gli chiedeva qualche delucidazione in merito ai fatti. Nelle ultime ore in tanti, sui social, hanno notato che il celebre conduttore avrebbe messo alcuni like alle foto di Chiara Ferragni (ma non a quelle con suo marito) attraverso i social.

Per molti questo potrebbe essere il segno che Amadeus è dalla parte dell’influencer, che a Sanremo si è vista soffiare la scena proprio da chi invece avrebbe dovuto solamente sostenerla.

A far infuriare l’influencer infatti, secondo indiscrezioni, sarebbero stati i continui gesti fatti dal marito sul palco dell’Ariston e che non hanno mancato di suscitare aspre polemiche in rete. Dal messaggio sulla legalizzazione della marijuana al suo rap contro il mondo politico, passando infine per il discusso bacio a Rosa Chemical, Fedez è riuscito più volte a mettersi al centro dell’attenzione generale, oscurando forse il debutto tv di sua moglie.

I due, a seguito dei fatti, si sono chiusi nel massimo riserbo e da giorni non appaiono insieme sui social. I fan sono in trepidante attesa di saperne di più.