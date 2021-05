Con dei successi che l’hanno resa una pop star a tutti gli effetti, Lily Allen si è fatta conoscere al pubblico per un carattere e una voce diversa e unica.

Chi è Lily Allen

Lily Allen, nata Lily Rose Beatrice Allen (Londra, 2 maggio 1985), è una cantautrice britannica.

Cresce con i genitori artisti Keith, attore comico e musicista, e la madre Alison, produttrice cinematografica. All’età di 4 anni assiste però alla separazione dei due e così da una tranquilla vita a Londra passa a numerosi trasferimenti insieme ai fratelli. La passione per il mondo dello spettacolo caratterizza tutti, tanto che uno dei fratelli minori, Alfie, è noto per aver interpretato Theon Greyjoy nella serie tv “Il Trono di Spade”.

Lily è sempre stata una ragazza ribelle, ma trova la sua strada durante un soggiorno a Ibiza dove incontra un noto agente britannico che la presenta a musicisti e produttori che l’aiutano a produrre il suo primo album. Dopo un avvio incerto su Myspace dove pubblica demo di discreto successo, nell’aprile 2006 pubblica il suo primo singolo con cui ottiene grande successo.

L’inizio e il successo della carriera di Lily Allen

La pubblicazione di “Alright, Still” riscuote grande successo. Con la sua seconda posizione in classifica e la recensione positiva del The Guardian la Allen riesce a farsi conoscere e collaborare con numerosi artisti di successo. Debutta inoltre negli Stati Uniti posizionandosi nella Top 20 della Billboard. Nell’anno successivo inizia a partecipare a Festival e Talk Show televisivi che l’aiutano a costruire sempre di più il suo personaggio.

Le numerose nomination ai Grammy Award la incoraggiano e così nel 2009 esce il suo secondo album dal titolo “It’s Not Me, It’s You” in cui è presente il singolo “Fuck You”, diventato un successo clamoro e in vetta alle classifiche per mesi. Organizza per la promozione del disco un tour mondiale e successivamente annuncia di voler lasciare la carriera nel mondo della musica per dedicarsi alla recitazione.

In realtà il suo percorso come cantante non si conclude affatto, la Allena realizza anzi un terzo album e collabora con esponenti importanti come Wiz Khalifa, Pink o T-Pain. Realizza poi numerosi singoli indipendenti come “Somewhere Only We Know” nel periodo natalizzio o “Hard out Here” pubblicando solo nel 2018 il suo quarto album dal titolo “No Shame”

I progetti oltre la musica e la vita privata di Lily Allen

Oltre alla carriera musicale la Allen si è dedicata ad altre attività collaterali come la creazione di una collezione di vestiti o di unghie finte. Posa inoltre per Karl Lagerfeld in una campagna di promozione di borse. Non mancano inoltre attività più legate al sociale come il concerto di beneficienza realizzato dai Coldplay e la realizzazione di una linea di sex toys accompagnati da educazione sessuale.

Per quanto riguarda la sua vita privata nel 2009 frequenta Sam Cooper con cui si sposa due anni dopo. Dal loro amore nascono due bambine ma in seguito a diversi tradimenti i due si separano nel 2015. Nel 2019 la Allena inizia a frequentare David Harbour con cui si sposa nel settembre del 2020.