Un momento di grande tensione per la famiglia Salassié

Negli ultimi giorni, la famiglia Salassié è stata al centro dell’attenzione mediatica a causa delle gravi accuse rivolte a Lulù, la sorella minore. Jessica e Clarissa, le due sorelle maggiori, hanno deciso di rompere il silenzio per chiarire la situazione e rassicurare i fan e i sostenitori. In un lungo post sui social, hanno condiviso i loro sentimenti e la loro preoccupazione per la sorella, che si trova in una situazione legale complessa e delicata.

La difesa di Lulù e il supporto della famiglia

Le sorelle hanno affermato che Lulù è sotto shock a causa delle accuse di stalking mosse nei suoi confronti da Manuel Bortuzzo, un nuotatore paralimpico. Secondo quanto riportato, Lulù avrebbe perseguitato Bortuzzo per due anni, ma le sorelle insistono sul fatto che la loro famiglia è unita e che stanno facendo tutto il possibile per supportarla in questo momento difficile. “Siamo qui per supportare nostra sorella, e lei ci tiene tanto a ringraziare la sua community e i suoi fan”, hanno scritto, sottolineando l’importanza del supporto ricevuto.

Il processo e le misure legali

Il processo contro Lulù è previsto per il 13 marzo e, nel frattempo, la giovane indossa un braccialetto elettronico e ha un divieto di avvicinamento. Le sorelle hanno espresso la loro gratitudine al team legale che sta assistendo Lulù, evidenziando l’importanza di avere professionisti competenti al loro fianco. “Ci teniamo a dire con fermezza che siamo uniti più che mai come famiglia”, hanno ribadito, chiedendo pazienza e rispetto da parte dei media e del pubblico.

Un appello alla giustizia e alla verità

Jessica e Clarissa hanno concluso il loro messaggio con un appello alla giustizia, affermando che non permetteranno che la loro vita venga influenzata da chi cerca di metterle in difficoltà. “Noi continueremo a vivere, a lavorare e a portare avanti i nostri progetti, come abbiamo sempre fatto”, hanno dichiarato, mostrando determinazione e resilienza. La famiglia Salassié si è quindi rivolta ai follower, esprimendo affetto e gratitudine per il supporto ricevuto, e promettendo di prendere misure legali contro eventuali calunnie o diffamazioni.