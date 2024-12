Il trionfo delle scarpe nelle passerelle del 2024

Il 2024 si avvia verso la conclusione, e con esso si chiude un anno ricco di tendenze calzaturiere che hanno catturato l’attenzione di appassionati e fashionisti. Le passerelle delle fashion week internazionali hanno visto sfilare modelli audaci e innovativi, mentre il street style ha portato in primo piano scarpe che hanno fatto parlare di sé. Dalle collaborazioni inaspettate alle reinterpretazioni di modelli classici, il mondo della moda ha riservato sorprese che ci accompagneranno anche nel 2025.

Collaborazioni che hanno fatto la storia

Una delle collaborazioni più chiacchierate è stata quella tra Louis Vuitton e il mondo del calcio, con il lancio della prima scarpa da calcio firmata dalla maison. Questo modello, presentato durante la settimana della moda maschile a Parigi, ha suscitato un grande interesse, non solo per il design ma anche per la sua funzionalità. Disponibile in diverse colorazioni, questa scarpa rappresenta un perfetto connubio tra eleganza e sportività.

Non possiamo dimenticare le scarpe Coperni ispirate a Disney, che hanno chiuso le sfilate Primavera-Estate 2025. Con le loro orecchie di Topolino, queste calzature hanno creato un hype senza precedenti, dimostrando come la moda possa attingere a mondi fantastici per creare pezzi unici. La presentazione a Disneyland Paris ha aggiunto un tocco magico a questo lancio, attirando l’attenzione di celebrità e fashion addicted.

Il comfort incontra lo stile

La comodità è stata un tema ricorrente nel 2024, con marchi come Balenciaga che hanno introdotto sneakers dotate di plantari ortopedici. Queste scarpe, presentate in collaborazione con Scholl, hanno fatto parlare di sé per la loro capacità di unire stile e comfort, rispondendo così alle esigenze di un pubblico sempre più attento al benessere. La tendenza verso calzature comode è destinata a crescere, con sempre più marchi che si concentrano su questo aspetto.

Inoltre, la reinterpretazione delle Crocs da parte di Simone Rocha ha dimostrato che anche le calzature più casual possono diventare oggetti di lusso. Con dettagli in perle e cristalli, queste ciabatte hanno conquistato il cuore di molte fashioniste, dimostrando che il comfort non deve mai sacrificare lo stile.

Il potere delle celebrità nel mondo della moda

Le celebrità continuano a giocare un ruolo fondamentale nel dettare le tendenze. Greta Gerwig, ad esempio, ha sfoggiato le décolletées Christian Louboutin Tabi Maison Margiela sul red carpet del Festival di Cannes, dimostrando come le scelte stilistiche possano influenzare il pubblico. La sua presenza ha messo in evidenza l’importanza delle scarpe come elemento chiave in un look, capace di trasformare un outfit da ordinario a straordinario.

Infine, non possiamo trascurare l’incidente di Taylor Swift con il suo tacco rotto, che è diventato virale. Questo episodio ha dimostrato come anche i momenti imprevisti possano diventare parte della narrazione della moda, creando un legame emotivo tra le celebrità e i loro fan.