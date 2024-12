Le nuove aperture moda da non perdere per il 2025

Un guardaroba ideale: eleganza e sostenibilità

Nel mondo della moda, la ricerca di un guardaroba ideale si traduce in un perfetto equilibrio tra sostenibilità, eleganza e qualità. Con l’arrivo del nuovo anno, è fondamentale rinnovare il proprio stile, e le recenti aperture di boutique e negozi di alta moda offrono l’opportunità perfetta per farlo. Che si tratti di capi di abbigliamento, accessori o gioielli, le nuove collezioni promettono di soddisfare anche le fashioniste più esigenti.

Le boutique di montagna: shopping tra le cime

Le località montane non sono solo meta per gli amanti degli sport invernali, ma anche per chi desidera fare shopping in ambienti esclusivi. A Sankt Moritz, ad esempio, ha aperto il primo negozio del marchio Jil Sander, un luogo dove l’artigianalità si fonde con il design contemporaneo. Situato in via Maistra 4, il negozio offre le ultime collezioni ready-to-wear e una linea outdoor perfetta per affrontare il freddo delle città e delle montagne. Non perdere l’occasione di visitare questo spazio unico, dove ogni dettaglio è pensato per esaltare la bellezza dei capi.

Chicche fashion a Cortina d’Ampezzo

Un’altra meta imperdibile è il Coccinelle X Rifugio Capanna Tondi a Cortina d’Ampezzo. Questo chalet di montagna è stato rinnovato per offrire un’esperienza di shopping unica, con arredi che richiamano il DNA del marchio. La combinazione di un ambiente accogliente e di accessori di alta qualità rende questo luogo un must per chi cerca il perfetto equilibrio tra moda e comfort. Ogni visita si trasforma in un’esperienza indimenticabile, dove il panorama mozzafiato delle Dolomiti fa da cornice a un shopping esclusivo.

Il lusso di Las Vegas e Parigi

Non possiamo dimenticare le aperture di boutique in città iconiche come Las Vegas e Parigi. A Las Vegas, la maison Boucheron ha aperto il suo primo negozio all’interno del lussuoso hotel Fontainebleau, ispirato al celebre negozio parigino. Qui, i visitatori possono ammirare collezioni iconiche come Quatre e Serpent, oltre a pezzi esclusivi di Alta Gioielleria. A Parigi, il nuovo flagship di Roberto Coin in avenue Victor Hugo è un gioiello di interior design contemporaneo, perfetto per celebrare il trentesimo anniversario del brand. Con 140 metri quadrati di eleganza, questo spazio è un invito a scoprire il mondo dei gioielli con stile.

Milano: il cuore della moda italiana

Infine, Milano non è da meno con l’apertura del secondo negozio di Pdpaola in Via Tommaso Grossi, a pochi passi dal Duomo. Questo marchio di gioielli celebra la bellezza e l’artigianalità, offrendo pezzi unici che arricchiscono ogni outfit. Con un mix di tradizione e innovazione, Pdpaola si conferma come uno dei brand più promettenti nel panorama della gioielleria italiana.