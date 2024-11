Un Natale speciale al Castello di Windsor

Il Castello di Windsor si prepara a festeggiare il Natale con un allestimento che unisce tradizione e innovazione. Re Carlo e Camilla hanno presentato le decorazioni natalizie che quest’anno si arricchiscono di un tocco inedito: per la prima volta, gli ospiti potranno ammirare delle decorazioni in miniatura, realizzate a mano, all’interno della celebre Queen Mary’s Dolls’ House. Questo cambiamento segna un momento significativo, poiché celebra il centenario della casa delle bambole, un simbolo di eleganza e storia.

Le meraviglie delle decorazioni in miniatura

Le decorazioni in miniatura, create dai Royal Warrant Holders Shane Connolly & Co., sono un vero e proprio capolavoro artigianale. Utilizzando perline di vetro ricavate da collane vintage e piccole candele in vera cera, queste opere d’arte portano un tocco di magia e nostalgia. La scelta di includere questi dettagli unici riflette l’attenzione di Re Carlo per la tradizione, ma anche la sua volontà di innovare e sorprendere. Le miniature non solo abbelliscono la casa delle bambole, ma raccontano anche una storia di eleganza e raffinatezza, tipica della monarchia britannica.

Un’atmosfera incantevole e tradizionale

Nonostante le novità, il Castello di Windsor non dimentica le tradizioni. L’albero di Natale, alto oltre sei metri, troneggia nella St George’s Hall, mentre la grande scalinata è adornata con luci scintillanti e festoni dorati e rossi. Un abete Nordmann di 4,5 metri si erge nelle Semi-State Rooms, creando un’atmosfera festosa e accogliente. Ogni decorazione è stata studiata nei minimi dettagli per armonizzarsi con gli sfarzosi arredi del castello, dove i colori predominanti sono il verde, l’oro e il rosso, arricchiti da altre tonalità nelle luci.

Le Loro Maestà, pur non godendo di tutte queste meraviglie durante le festività, poiché trascorreranno il Natale a Sandringham con la famiglia, hanno voluto condividere con il pubblico la bellezza delle decorazioni. I visitatori potranno ammirare queste opere fino al 6 gennaio, vivendo un’esperienza unica e incantevole. In un anno difficile, le decorazioni natalizie rappresentano un momento di gioia e speranza, un modo per allontanare le preoccupazioni e celebrare la magia del Natale.