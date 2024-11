Perché le combo labbra stanno spopolando

Negli ultimi mesi, le combo labbra sono diventate un vero e proprio fenomeno su TikTok, attirando l’attenzione di beauty influencer e appassionate di make-up. Ma cosa rende queste combinazioni così irresistibili? La risposta è semplice: la loro versatilità. Grazie all’uso di matite e rossetti o gloss, è possibile creare look personalizzati che si adattano a qualsiasi occasione, dal giorno alla sera. Inoltre, queste tecniche permettono di ottenere labbra voluminose e ben definite, un effetto che tutte desideriamo.

Come realizzare una combo labbra perfetta

Realizzare una combo labbra impeccabile è più semplice di quanto si possa pensare. Inizia con la scelta della matita labbra: opta per una tonalità che sia leggermente più scura rispetto al tuo colore naturale. Questo passaggio è fondamentale per definire il contorno delle labbra e dare profondità al look. Dopo aver delineato il contorno, applica il rossetto o il gloss, seguendo il contorno delle labbra e sfumando verso l’interno. Per un effetto ottico di labbra più piene, non dimenticare di aggiungere un tocco di gloss al centro del labbro inferiore.

Le combo labbra più virali da provare

Tra le combo labbra più amate su TikTok, troviamo la celebre combinazione di Charlotte Tilbury, che offre un finish satinato e una durata eccezionale. Un’altra opzione da non perdere è la combo labbra di KIKO Milano, perfetta per chi ama i colori autunnali come il castagna. Per chi cerca un look fresco e luminoso, il pesca di NYX è un must-have, mentre il rosso audace di Maybelline è ideale per chi non ha paura di osare. Infine, il burgundy di L’Oréal Paris è perfetto per chi desidera un look intenso e sofisticato.

Consigli per un’applicazione impeccabile

Per ottenere il massimo dalle tue combo labbra, è importante preparare le labbra in modo adeguato. Inizia applicando una crema idratante per labbra, seguita da una leggera cipria trasparente per fissare la matita. Questo trucco non solo aiuta a prolungare la durata del colore, ma rende anche le labbra più lisce e pronte per l’applicazione. Ricorda che la chiave per un look perfetto è la sfumatura: non aver paura di sperimentare con tonalità diverse per trovare la combinazione che meglio si adatta al tuo stile.