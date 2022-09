Uomini & Donne sta per tuffarsi in una nuova edizione e, come da tradizione, sono stati fatti i nomi di coloro che intraprenderanno il percorso da tronisti e troniste.

Tra le novità c’è anche Lavinia Mauro, volto già apparso sugli schermri del dating show nei panni di corteggiatrice, ma che ora avrà la possibilità di sedere sul trono più ambito della televisione italiana.

Andiamo a scoprire qualcosa in più sulla nuova tronista di Uomini & Donne.

Chi è Lavinia Mauro, la nuova tronista di Uomini & Donne

Lavinia Mauro è la nuova tronista di Uomini & Donne: 26 anni, romana, studia Scienze politiche e relazioni internazionali ed è alle prese con gli ultimi esami prima della tesi. Della famiglia di Lavinia sappiamo che il padre è avvocato, mentre la madre è un’imprenditrice alla quale la figlia è molto legata; ha anche una sorella (ingengere), con la quale nonostante l’immenso affetto – come spesso accade – discute.

La famiglia è per Lavinia Mauro un punto di riferimento; è tanto l’amore che prova per loro e afferma anche di essere stata molto fortunata: “[…] i miei genitori non ci hanno mai fatto mancare nulla; ci hanno anche un po’ viziate” – afferma nel video di presentazione al programma, aggiungendo che tra i due è probabilmente la madre a essere la più “severa” dei due, ma pur sempre innamorata delle sue figlie.

Lavinia Mauro, dalla bellezza mozzafiato, è però una giovane donna che ama l’amore: nel video di presentazione afferma di essere una persona che quando si innamora, dà tutta se stessa.

In passato ha sofferto per amore ma ha sempre scelto di non esternare tale sensazione, bensì di logorarsi dentro. La 26enne afferma anche di essere molto impulsiva in amore; se le piace qualcuno se ne accorge subito e le basta davvero poco per essere sicura di ciò che prova: “Ho un sesto senso molto spiccato” – afferma.

La personalità di Lavinia Mauro è molto forte: diretta, istintiva e sincera, il suo uomo ideale deve conquistarla, deve essere paziente e anche molto tenace. Ci tiene a sottolineare anche che odia la noia, perciò ha bisogno di un ragazzo che sia proattivo, entusiasta e carismatico. Tuttavia, nonostante queste piccole ma importanti esigenze, Lavinia Mauro è una donna che sa quello che vuole e, se trova la persona giusta, lo fa capire immediatamente, anche se tende a non compiere il primo passo.

Lavinia Mauro per la seconda volta a Uomini & Donne

Non è la prima volta che Lavinia Mauro approda negli studi di Uomini & Donne. Molte persone, infatti, ricorderanno che la giovane ragazza romana ha partecipato al programma di Maria De Filippi nel 2018, quando scese le scale per corteggiare l’allora tronista Nicolò Brigante, che alla fine scelse Virginia Stablum.

La prima esperienza di Lavinia Mauro non fu molto positiva: dopo una prima esterna di conoscenza col tronista, la ragazza fu successivamente eliminata dallo stesso, che scelse di concentrarsi su altre corteggiatrici.

Oggi, però, la giovane ragazza approda sul trono e non vede l’ora di tuffarsi nella nuova esperienza di Uomini & Donne: la speranza? Vivere qualcosa di bello, di leggero e di spensierato; qualcosa che possa farle provare emozioni nuove e intese che – afferma – non riesce a sentire da diverso tempo. La promessa di Lavinia Mauro? Essere sempre se stessa e di metterci il cuore, sempre e comunque.