Maddalena Imparato e Giulia Zorzi hanno deciso di lasciare il posto fisso per realizzare il loro sogno di aprire un hotel di lusso per cani, “Le Gine Dog House“.

Lasciano il posto fisso per aprire un hotel di lusso per cani

Maddalena Imparato e Giulia Zorzi hanno una grande passione per i cani da quando erano bambine. Hanno lasciato un lavoro a tempo indeterminato per realizzare il sogno di aprire un asilo per cani di lusso, con musica classica, massaggi rilassanti, socializzazione e altro. “Ora siamo due donne determinate che hanno deciso di ribaltare la loro vita per un unico fine: essere felici. E la nostra definizione di felicità sta proprio nel resort casalingo per cani che siamo riuscite a realizzare” hanno spiegato.

L’hotel si chiama “Le Gine Dog House” e si trova in via Caozocco a San Zenone degli Ezzellini.

Sono amiche da una vita, tando da aver cambiato scuola in terza elementare per stare insieme. Hanno 30 anni e hanno deciso di realizzare il loro sogno, con grande determinazione. Hanno trasformato un ex magazzino in disuso in un resort per cani a cinque stelle. “Entrando per la prima volta nell’aprile 2021 abbiamo capito subito che sarebbe stato il posto perfetto, è bastato uno sguardo.

Ogni angolo racconta qualcosa di noi. Nel nostro centro ci occupiamo di toelettatura: laviamo e curiamo il pelo dei cani accompagnate da musica classica che rilassa sia noi che loro. Non mancano nemmeno le maschere e i massaggi rilassanti per concludere con una spruzzata di profumi naturali scelti e qualche fiocco sul pelo dei nostri amici pelosi” hanno spiegato.

Come funziona l’hotel di lusso per cani

“Le Gine Dog House” è una pensione per cani, in cui i proprietari lasciano gli amici a 4 zampe per trascorrere una giornata o più nel resort. “Ci divertiamo a dividere i cani per classi: i grandi e i piccoli, e diamo loro le pagelle. La socializzazione è importante, giocano molto, corrono, fanno il bagno in piscina e per chi resta la notte ci sono delle camere molto grandi e comode. Non facciamo mancare loro nulla e siamo con i nostri amici pelosi 24 ore su 24. Ci alterniamo nelle notti ed è impegnativo perché non si dorme quando abbaiano, ma siamo molto felici e soddisfatte” hanno dichiarato Maddalena e Giulia. Dopo mesi di formazione, anni di volontariato in canile, lavori da dogsitter e tanta passione, l’hotel di lusso è diventato una realtà. Le ragazze suggeriscono di abituare i cani alla toelettatura, all’importanza di socializzare e ad abituarli ad una giornata prima del pernottamento.