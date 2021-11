Larry King ha intervistato, nel corso della sua carriera, personalità diversissime tra loro passando per Frank Sinatra, Marlon Brando, ma anche politici come Obama e Vladimir Putin. Diventato un vero punto di riferimento della CNN, ecco la storia del noto conduttore televisivo statunitense.

Chi era Larry King

Larry King, nome d’arte di Lawrence Harvey Zeiger (New York, 19 novembre 1933 – Los Angeles, 23 gennaio 2021), è stato un conduttore televisivo. Cresce nella Grande Mela, più precisamente a Brooklyn insieme alla madre, Jennie, e il padre, Aaron, un ristoratore.

Viene educato secondo la dottrina ebreo ortodossa e frequenta scuole pubbliche, senza però terminare il liceo. Diventa tutto più difficile quando il padre muore a 44 anni in seguito ad un attacco di cuore e la famiglia si ritrova in gravissime difficoltà economiche.

Larry King e l’esordio in radio

Si inserisce nel mondo dello spettacolo nel 1957 quando si avvicina al settore radiofonico. Diventa infatti disc-jockey in una radio di Miami Beach facendosi riconoscere con il nuovo cognome ideato: King. Il primo decennio di lavoro è altalenante e nel corso degli anni ’70 inizia ad avere problemi con la legge venendo arrestato per furto aggravato.

Riesce poi ad essere assolto, ma questo non gli impedisce di perdere il lavoro che lo porta a dover dichiarare la bancarotta nel 1978.

In questo stesso anno riceve però la proposta di condurre in radio un programma notturno che pone le basi per quello che sarà poi il “Larry King Live”.

Vita privata di Larry King

Il programma che porta il suo nome viene trasmesso in tv per la prima volta nel 1985 e lo porta ad intervistare oltre 30.000 celebrità di tutto il mondo tra cui soprattutto molti politici. Nel corso della sua carriera si presentano alti e bassi, alcuni legati anche a problemi di salute quale un attacco di cuore nel 1987.

Della sua vita privata e sentimentale si è parlato molto visto che ha sposato sette donne diverse. I matrimoni sono tutti molto brevi, ma si ricordano particolarmente quello con Alene Akins e Sharon Lepore, più duraturi. Nel corso della sua vita diventa anche padre di cinque figli: Larry Jr., Andy, Chaia, Chance, Cannon.