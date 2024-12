Scopri come è nato l'amore tra il celebre cantante e la sua dolce metà, Tracy Quade.

Un incontro inaspettato

La storia d’amore tra Bobby Solo e Tracy Quade è un racconto affascinante di coincidenze e destini incrociati. Tutto è iniziato su un aereo, dove Tracy lavorava come assistente di volo. Bobby, già un artista affermato, era a bordo e, nonostante i venticinque anni di differenza, il colpo di fulmine è scattato immediatamente. Tracy, ignara della fama del cantante, si avvicinò timidamente per chiedere un autografo, dando così inizio a una storia che avrebbe cambiato le loro vite per sempre.

Un primo appuntamento da ricordare

Il loro primo appuntamento a Roma è stato quasi un disastro. Bobby, confuso, sbagliò albergo e Tracy, preoccupata, stava per andarsene. Ma il destino aveva altri piani: dopo un malinteso telefonico e un po’ di ansia, i due si ritrovarono e da quel momento la loro relazione è decollata. La loro storia è un esempio di come l’amore possa superare qualsiasi ostacolo, anche quelli più inaspettati.

Una famiglia allargata e felice

Oggi, Bobby e Tracy sono una coppia affiatata, con un figlio, Ryan, nato nel 2013. Bobby ha già altri quattro figli da precedenti relazioni, creando così una bella famiglia allargata. Nonostante le sfide della vita, la coppia ha trovato un equilibrio e un amore che continua a crescere. Bobby, che si prepara a festeggiare il suo ottantesimo compleanno nel 2025, ha trovato in Tracy non solo una compagna, ma anche un supporto fondamentale nella sua vita e carriera.