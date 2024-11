Le concealer lips sono tornate prepotentemente di moda. Ma, che cosa sono? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Concealer lips: che cosa sono?

Le concealer lips erano molto in voga negli anni Duemila e adesso sono tornate prepotentemente alla ribalta. Ma, che cosa sono esattamente? In poche parole si tratta di truccare le labbra con il correttore e farle in questo modo apparire più grandi, proprio come si faceva negli anni Duemila. Se siete tra coloro che ad esempio amano l’effetto nude, le concealer lips fanno proprio al caso vostro. Un chiaro esempio di che cosa sono le concealer lips lo troviamo ad esempio nel videclip della canzone “Dirty“, dove Christina Aguilera sfoggia proprio delle labbra chiare effetto nude.

Concealer lips: come si realizzano?

Come abbiamo appena visto, le concealer lips sono tornate di moda. Questa tecnica di truccare le labbra con il correttore era diffusissima negli anni Duemila. Diciamo che adesso, rispetto a prima, abbiamo a disposizione cosmetici più avanzati e più performanti, anche se il procedimento per realizzare le concealer lips è più o meno sempre lo stesso. In breve si utilizza un correttore chiaro al posto di un rossetto nude. Il correttore sarebbe meglio liquido al fine di essere più precisi nell’applicazione. Il correttore va applicato al centro delle labbra e poi sfumato verso l’esterno. Dopo di che si può applicare la matita più scura cercando di restare qualche millimetro in dentro. Sul popolare social di TikTok potete comunque trovare diversi tutorial che vi mostreranno come realizzare perfettamente le concealer lips!

Concealer lips: consigli utili

Abbiamo appena visto che cosa sono e come si realizzano le concealer lips. Al fine di ottenere un risultato perfetto è essenziale prendersi cura delle proprie labbra. Ecco qualche utile consiglio:

Esfoliazione : per prima cosa è fondamentale fare uno scrub al fine di eliminare tutte le cellule morte e ottenere così una superficie liscia.

: per prima cosa è fondamentale fare uno scrub al fine di eliminare tutte le cellule morte e ottenere così una superficie liscia. Usare un balsamo labbra : altra cosa essenziale è utilizzare un balsamo labbra idratante, che contenga elementi nutrienti come per esempio il burro di karité, l’olio di cocco e la vitamina E.

altra cosa essenziale è utilizzare un balsamo labbra idratante, che contenga elementi nutrienti come per esempio il burro di karité, l’olio di cocco e la vitamina E. Lasciare in posa: una volta applicato il balsamo è bene aspettare qualche minuto prima di applicare il correttore, o il rossetto, al fine che le labbra possano assorbire tutto il nutrimento.

una volta applicato il balsamo è bene aspettare qualche minuto prima di applicare il correttore, o il rossetto, al fine che le labbra possano assorbire tutto il nutrimento. Rimuovere eccesso di balsamo : prima di applicare il correttore ricordatevi di rimuovere gli eccessi di balsamo, affinché il colore possa aderire bene alle labbra.

: prima di applicare il correttore ricordatevi di rimuovere gli eccessi di balsamo, affinché il colore possa aderire bene alle labbra. Non leccate o mordete le labbra : queste cattive abitudini possono rendere le labbra secche e quindi vanno eliminate.

: queste cattive abitudini possono rendere le labbra secche e quindi vanno eliminate. Bere tanta acqua: al fine di avere le labbra ben idratate è importante anche bere tanta acqua, il consiglio sono almeno due litri al giorno, oltre a seguire una sana alimentazione, ricca di vitamine, minerali e acidi grassi Omega 3.

Questi sono quindi alcuni consigli utili al fine di avere delle labbra sempre ben idratate. In questo modo sia che vogliate realizzare le concealer lips, sia che vogliate mettere semplicemente un rossetto, il risultato sarà sicuramente migliore.