Scopri come la moda si ispira al passato per creare stili unici e affascinanti.

Un viaggio nel tempo: il medievalcore

La moda è un linguaggio che parla di storie, emozioni e culture. Nella primavera estate 2025, una delle tendenze più affascinanti è il medievalcore, un richiamo a stili e simboli del passato che si intrecciano con la modernità. Questa tendenza non è solo un omaggio a epoche lontane, ma un modo per esprimere la nostra identità attraverso l’abbigliamento. I designer stanno reinterpretando elementi medievali, come le cotte di maglia e le armature, rendendoli accessibili e indossabili per la vita quotidiana.

Rivisitazioni contemporanee di capi storici

Marchi come Prada e Alexander McQueen hanno già abbracciato questa tendenza, portando in passerella abiti che evocano l’epoca medievale. Le collezioni presentano dettagli come placche d’argento e tessuti metallici, che aggiungono un tocco di audacia e originalità. Ad esempio, l’abito di McQueen indossato da Angelina Jolie ai Golden Globes 2025 ha catturato l’attenzione per il suo design ispirato ai guerrieri, dimostrando come il medievalcore possa essere elegante e sofisticato.

Il medievalcore nello street style

Questa tendenza non si limita alle passerelle; ha già trovato spazio nello street style. Celebrità e influencer stanno adottando elementi medievali nei loro look quotidiani, mescolando capi storici con abbigliamento casual. La T-shirt di placche d’argento abbinata a una gonna cargo, come indossato da Emili Sindlev, è un esempio perfetto di come il medievalcore possa essere reinterpretato per la vita di tutti i giorni. Questi dettagli inaspettati non solo arricchiscono il guardaroba, ma offrono anche un modo per esprimere la propria personalità attraverso la moda.