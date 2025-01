Un nuovo sguardo sulla scuola

Negli ultimi anni, il dibattito sulla scuola ha assunto un’importanza crescente, specialmente in un periodo di cambiamenti rapidi come quello attuale. La Gen Z, composta da giovani nati tra la metà degli anni ’90 e i primi anni 2010, ha un’idea chiara di cosa desidera dal sistema educativo. Recentemente, il Webboh Lab ha condotto un’indagine su oltre 38.000 studenti di diverse fasce d’età, raccogliendo le loro opinioni e aspettative sulla scuola ideale. I risultati, pubblicati nel report “La scuola che vorrei”, offrono uno spaccato interessante e preoccupante delle percezioni degli studenti.

Le aspettative della Gen Z

La Gen Z desidera una scuola più inclusiva e attenta alle esigenze individuali. Gli studenti hanno espresso il bisogno di un ambiente che favorisca la salute mentale e il benessere, elementi che spesso vengono trascurati nel sistema educativo attuale. Infatti, solo il 4.3 su 10 degli intervistati si sente valorizzato a scuola, mentre il punteggio per la percezione di supporto e accoglienza è ancora più basso, con un 4.5 su 10. Questi dati evidenziano una mancanza di attenzione verso il benessere degli studenti, un aspetto cruciale per il loro sviluppo personale e accademico.

Il bullismo e la sua gestione

Un altro tema centrale emerso dall’indagine è la gestione del bullismo. Con un punteggio di 5.2 su 10, gli studenti non si sentono rassicurati dalla capacità delle scuole di affrontare questo problema. Questo risultato suggerisce che le istituzioni scolastiche devono adottare strategie più efficaci per garantire un ambiente sicuro e protetto per tutti gli studenti. La percezione di insicurezza può influenzare negativamente l’apprendimento e il benessere generale degli alunni, rendendo necessario un intervento mirato.

Verso una scuola più innovativa

La Gen Z chiede anche un approccio più innovativo all’insegnamento, che integri le competenze pratiche con la teoria. Gli studenti desiderano un’istruzione che li prepari non solo per gli esami, ma anche per le sfide della vita reale e del mondo del lavoro. La mancanza di preparazione pratica è stata evidenziata come una delle principali carenze del sistema scolastico attuale. È fondamentale che le scuole si adattino alle esigenze del mercato del lavoro e alle competenze richieste, per garantire un futuro migliore ai giovani.