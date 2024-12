Un viaggio nella storia dei Mas

I Magazzini allo Statuto, conosciuti come i Mas, rappresentano un pezzo importante della storia commerciale di Roma. Situati nel cuore dell’Esquilino, questi magazzini hanno accolto generazioni di romani in cerca di affari e occasioni imperdibili. Fino alla loro chiusura nel 2017, i Mas erano un punto di riferimento per chi desiderava acquistare abbigliamento e accessori a prezzi accessibili. La loro fama era tale che anche celebrità e artisti si recavano qui per trovare costumi e abiti unici.

La trasformazione in Accademia Costume & Moda

Nel 2024, dopo anni di abbandono, i Mas hanno riaperto le loro porte in una nuova veste, diventando la sede dell’Accademia Costume & Moda. Questo prestigioso istituto, fondato nel 1964, è noto per formare i talenti del settore moda e costume. La ristrutturazione ha mantenuto intatti gli elementi storici dell’edificio, integrandoli con spazi moderni e funzionali. Gli studenti possono ora beneficiare di aule informatizzate, laboratori di alta moda e spazi dedicati alla creatività e all’innovazione.

Un impatto positivo sulla comunità

La riqualificazione dei Magazzini allo Statuto non ha solo riportato in vita un edificio storico, ma ha anche avuto un impatto significativo sul quartiere Esquilino. Con l’arrivo di giovani studenti e professionisti, la zona ha visto un rinnovato fermento culturale e sociale. I commercianti locali e gli artisti di strada si sono uniti in un’atmosfera vibrante, rendendo l’Esquilino un centro multiculturale di grande interesse. Questo progetto dimostra come il patrimonio storico possa essere valorizzato per rispondere alle esigenze contemporanee, creando un ponte tra passato e futuro.