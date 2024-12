Un cambiamento storico per il lavoro sessuale

Il 1° dicembre 2024 segna una data importante per il Belgio, con l’entrata in vigore di una legge che riconosce ufficialmente il lavoro sessuale. Questa normativa, approvata dal Parlamento lo scorso maggio, rappresenta un passo significativo verso la legittimazione e la protezione dei diritti dei sex workers. Fino ad oggi, il lavoro sessuale era tollerato ma non riconosciuto legalmente, lasciando i lavoratori in una situazione di vulnerabilità e senza tutele adeguate.

Diritti e tutele per i sex workers

Grazie alla nuova legge, i sex workers avranno accesso a contratti di lavoro regolari, assicurazione sanitaria, congedo retribuito e indennità di maternità. Inoltre, i datori di lavoro dovranno ottenere un’autorizzazione statale per assumere lavoratori del sesso, una misura che mira a garantire maggiore sicurezza e protezione. Le nuove regole stabiliscono anche protocolli di sicurezza, come la fornitura di biancheria pulita e preservativi, e l’installazione di pulsanti di emergenza nei luoghi di lavoro. Queste disposizioni sono fondamentali per migliorare le condizioni di lavoro e ridurre i rischi associati a questa professione.

Critiche e sfide della nuova normativa

Nonostante l’entusiasmo di molti per questa legge, ci sono anche voci critiche. Alcuni gruppi femministi e associazioni abolizioniste sostengono che la legge non affronti adeguatamente lo stigma e i rischi legati al lavoro sessuale, in particolare per le lavoratrici prive di documenti. Le critiche si concentrano sulla preoccupazione che la legge non aiuti le persone a uscire dalla prostituzione, se lo desiderano, e che non affronti il problema dello sfruttamento. Inoltre, si teme che la legalizzazione possa portare a una maggiore strumentalizzazione delle lavoratrici del sesso.

Il contesto internazionale e il confronto con l’Italia

Il Belgio si unisce a paesi come Germania e Paesi Bassi, che hanno già legalizzato il lavoro sessuale, ma la sua legge è considerata una delle più complete in termini di tutele. In Italia, la legge Merlin del 1958 ha abolito le case di tolleranza, ma ha lasciato molte questioni irrisolte riguardo alla regolamentazione del lavoro sessuale. Il dibattito sulla prostituzione in Italia è ancora acceso, con richieste di modifica della legge e proposte di decriminalizzazione. La situazione attuale in Belgio potrebbe influenzare il dibattito italiano, portando a una riflessione più profonda sui diritti e le tutele per i lavoratori del sesso.