Un incontro tra moda e teatro

La Fondazione Nicola Del Roscio di Roma ospita una mostra imperdibile dedicata a Yves Saint Laurent, il geniale stilista che ha saputo unire il mondo della moda a quello del teatro. En Scène è il titolo di questo affascinante progetto curato da Stephan Janson, in collaborazione con il Musée Yves Saint Laurent di Marrakech e il Musée Yves Saint Laurent di Parigi. Per la prima volta, i visitatori possono ammirare una selezione di disegni, bozzetti e schizzi di scena realizzati da Saint Laurent, che testimoniano la sua passione per il palcoscenico e la sua creatività senza confini.

Un percorso espositivo ricco di storia

La mostra presenta circa 60 opere che spaziano dal 19, includendo modelli di scenografie e costumi per balletto, teatro e music-hall. Tra i pezzi più significativi, troviamo i bozzetti per il balletto Cyrano de Bergerac e la commedia di Jean Cocteau L’Aigle à deux têtes. La passione di Saint Laurent per il teatro affonda le radici nel 1950, quando, da giovane, assistette a una rappresentazione de L’école des femmes di Molière, rimanendo affascinato dai costumi e dalle scenografie. Questo incontro con il mondo teatrale ha influenzato profondamente la sua carriera e il suo approccio alla moda.

Il legame con la ballerina Zizi Jeanmaire

Un altro aspetto interessante della mostra è il legame tra Yves Saint Laurent e la celebre ballerina Zizi Jeanmaire. La loro collaborazione ha dato vita a sfilate memorabili, con creazioni iconiche come il costume Mon truc en plumes, recentemente omaggiato da Lady Gaga durante l’apertura dei Giochi Olimpici di Parigi. La mostra non solo celebra il talento di Saint Laurent come stilista, ma mette in luce anche il suo impegno verso il teatro, un aspetto spesso trascurato della sua carriera. Testimonianze di attrici come Catherine Deneuve confermano l’importanza dei costumi di Saint Laurent nel loro lavoro, sottolineando come questi abbiano contribuito a dare vita ai personaggi sul grande schermo.

Un viaggio attraverso il colore rosso

Parallelamente alla mostra di Saint Laurent, l’Archivio di Stato di Napoli ospita Trame – Il rosso corre sul filo, un’esposizione che esplora l’evoluzione culturale e simbolica del colore rosso. Grazie alla collaborazione con l’azienda tessile Rubelli S.p.a., i visitatori possono ammirare una selezione di tessuti storici e documenti che raccontano secoli di trasformazioni culturali. Il rosso emerge come protagonista, simbolo di lusso, potere e devozione, attraverso manufatti di grande pregio e reperti sacri. Questa mostra offre un’opportunità unica per comprendere l’importanza del colore rosso nella storia della moda e dell’arte, creando un dialogo tra Napoli e Venezia come centri manifatturieri tessili.