Un ricordo che non svanisce

La storia di Vanessa Simonini è una di quelle che lasciano un segno indelebile nel cuore di chi la ascolta. A soli vent’anni, la giovane ragazza è stata brutalmente uccisa da un “amico” che si era travestito da persona fidata. La sua madre, Maria Grazia Fasoli, non ha mai smesso di combattere per ottenere giustizia, non solo per la sua amata figlia, ma per tutte le vittime di violenza. Ogni anno, il 7 dicembre, la data della sua morte, diventa un momento di riflessione e di lotta per i diritti delle donne e per una giustizia che spesso sembra inadeguata.

Il dolore di una madre

Maria Grazia ricorda ogni istante di quel giorno tragico come se fosse ieri. La pioggia battente e l’ansia crescente mentre Vanessa usciva di casa per incontrare gli amici. La sua vita, piena di sogni e speranze, è stata spezzata in un attimo. La madre racconta di come, dopo la scomparsa della figlia, ha vissuto un periodo di isolamento e dolore, un’esperienza che ha segnato profondamente la sua esistenza. “Non riuscivo a credere che non l’avrei più vista”, confessa, mentre il ricordo di Vanessa continua a vivere in lei.

La ricerca di giustizia

La battaglia di Maria Grazia non è solo personale, ma si estende a una lotta più ampia contro la violenza di genere. Dopo la condanna del suo assassino a soli 16 anni di carcere, la madre ha avvertito un profondo senso di ingiustizia. “Come può una vita valere così poco?” si chiede, mentre continua a chiedere una revisione delle leggi che regolano le pene per omicidio volontario. La sua proposta di legge per eliminare gli sconti di pena è stata respinta, ma la sua determinazione non vacilla. “Voglio che chi commette un omicidio non abbia la possibilità di farlo di nuovo”, afferma con fermezza.

Un messaggio di speranza

Nonostante il dolore, Maria Grazia ha trovato un modo per onorare la memoria di Vanessa. Ha iniziato a parlare nelle scuole, condividendo la sua storia e sensibilizzando i giovani sui pericoli della violenza. Ha collaborato con il Centro Antiviolenza “Non Ti Scordare di Te”, contribuendo a progetti come le Panchine Rosse, simboli di lotta contro la violenza sulle donne. “Ogni panchina è un messaggio di speranza e un aiuto per chi è in difficoltà”, spiega, mentre il suo impegno continua a crescere.

La forza di una madre

Maria Grazia trova la forza nel ricordo di sua figlia e nella speranza di salvare altre vite. “Se le mie parole possono aiutare anche solo una ragazza, allora la mia battaglia avrà avuto senso”, conclude. La sua storia è un invito a riflettere sulla violenza di genere e sull’importanza di combattere per la giustizia, affinché tragedie come quella di Vanessa non si ripetano mai più.