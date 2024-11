Scopri le manifestazioni e le campagne di sensibilizzazione in programma per il 25 novembre.

Un fenomeno allarmante

La violenza di genere continua a rappresentare una piaga sociale in Italia, con numeri che parlano chiaro. Secondo l’ultimo report del Ministero dell’Interno, dal primo gennaio sono state uccise 97 donne, di cui 83 in ambito familiare o affettivo. Questo dato è un campanello d’allarme che richiede una risposta immediata e collettiva. Ogni anno, il 25 novembre, si celebra la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, un’occasione per riflettere e mobilitarsi contro questa violenza inaccettabile.

Le manifestazioni in programma

Quest’anno, le manifestazioni si svolgeranno in diverse città italiane, con eventi che mirano a sensibilizzare l’opinione pubblica e a chiedere misure concrete per combattere la violenza di genere. A Roma, il 23 novembre, si terrà una grande manifestazione con il tema “Disarmiamo il patriarcato”, mentre il 25 novembre si svolgerà un evento a Milano, coincidente con la sentenza per il femminicidio di Giulia Tramontano. Queste manifestazioni non sono solo un momento di protesta, ma anche un’opportunità per unire le voci di chi chiede un cambiamento reale.

Iniziative locali e campagne di sensibilizzazione

Oltre alle manifestazioni, molte città stanno organizzando eventi e campagne di sensibilizzazione. A Milano, la campagna #NessunaScusa invita i cittadini a riflettere su come ogni forma di violenza debba essere condannata e combattuta. A Genova, oltre quaranta iniziative coinvolgeranno la comunità in attività culturali e informative. Anche a Venezia si svolgeranno eventi per creare consapevolezza sul tema della violenza di genere, con performance artistiche e incontri pubblici.

Il ruolo delle istituzioni e delle associazioni

Le istituzioni e le associazioni giocano un ruolo fondamentale nella lotta contro la violenza di genere. In Lombardia, la Regione ha lanciato la campagna “Non sei da sola”, che prevede eventi informativi e di supporto per le vittime. Anche l’associazione D.i.Re ha avviato una campagna di sensibilizzazione, sottolineando l’importanza di porre domande critiche sulla violenza e le sue cause. È essenziale che tutti, dalle istituzioni alle associazioni, lavorino insieme per creare un ambiente sicuro e rispettoso per le donne.