Un patrimonio culturale unico

Nel cuore dei Quartieri Spagnoli di Napoli, un antico palazzo tardo-barocco ospita la Fondazione Mondragone, un luogo che rappresenta un importante punto di riferimento per la moda e la cultura femminile. Riconosciuta nel 2003 come Istituto di Alta Cultura, la Fondazione è sede del polo della Moda della Regione Campania e del Museo del Tessile e dell’Abbigliamento “Elena Aldobrandini”. Questo museo non è solo un luogo di esposizione, ma un vero e proprio laboratorio di idee e creatività, dove la tradizione si fonde con l’innovazione.

Un impegno sociale e culturale

La storia della Fondazione è intrinsecamente legata all’impegno sociale. Fondata nel 1655 da Elena Aldobrandini, la struttura ha sempre avuto come obiettivo quello di offrire protezione e supporto a donne in difficoltà. Oggi, sotto la guida della Presidente Maria D’Elia, la Fondazione continua a promuovere una “cultura al femminile” attraverso eventi, convegni e percorsi formativi. Questi eventi non solo celebrano il talento femminile, ma stimolano anche un dibattito attivo sul ruolo delle donne nella società contemporanea.

Un museo che racconta storie

Il Museo della Moda di Napoli, inaugurato nel 2019, è un luogo dove il passato e il presente si incontrano. Le sue collezioni comprendono abiti di haute couture, merletti e tessuti storici, che raccontano la storia della moda attraverso i secoli. Ogni pezzo esposto è una testimonianza di un’epoca, un racconto di creatività e artigianato. La Fondazione si impegna a realizzare mostre che esplorano le contraddizioni e le influenze culturali che hanno plasmato la moda napoletana, rendendola una delle più vivaci del Mediterraneo.

Il restauro come arte

Un aspetto fondamentale della Fondazione è il suo laboratorio di restauro, dedicato alla conservazione degli abiti e dei tessuti del secolo scorso. Qui, esperti artigiani lavorano per riportare alla vita capolavori della moda, come gli abiti di Livio De Simone, che hanno sfilato durante la celebre rassegna Mare Moda Capri. Questo processo di restauro non è solo tecnico, ma anche un atto d’amore verso la storia e la cultura, un modo per garantire che le future generazioni possano apprezzare la bellezza e l’artigianato di questi capolavori.

Un futuro luminoso per la moda napoletana

La Fondazione Mondragone non è solo un museo, ma un centro di innovazione e creatività. Con l’obiettivo di ridefinire le strategie gestionali e curatoriali, si propone di essere un punto di riferimento per la moda contemporanea. Attraverso la valorizzazione della cultura locale e la promozione di eventi che coinvolgono artisti e designer, la Fondazione si impegna a mantenere viva la tradizione della moda napoletana, rendendola un faro di ispirazione per le nuove generazioni.