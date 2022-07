La dieta di Pippa Middleton per tornare in forma dopo il parto prevede tanto sport: dalla corsa, alla bici passando per il yoga e il popolare Barre

Pippa Middleton, mamma tris di Arthur Michael William, Grace Elizabeth Jane ha partorito una terzogenita che ha chiamato Rose. La gravidanza e il post-partum non hanno messo in crisi la forma perfertta di Pippa, sorella di Kate.

Le Middleton sono sempre state sportive e la loro forma atletica lo dimostra.

Oltre ad amare lo sport, Pippa lo ha praticato anche a livello agonistico. Dalla corsa, allo sci di fondo passando anche per le competizioni di Thriatlon.

Attività fisica prima, durante e dopo il parto

Il recupero di Pippa è stato veloce perchè durante la gravidanza non hai mai smesso di praticare sport. Probabilmente ha seguito gli esercizi che aveva prosposto nella rubrica di “Fitness with Pippa” su Waitrose che riguardavano il primo, secondo, terzo trimestre seguiti da quelli piú leggeri per il nono mese.

Praticare attività fisica durante la gravidanza aiuta a recupare la forma fisica più velocemente dopo il parto.

Se siete delle mamme impegnate, potete approfittare degli spostamenti: Pippa è stata vista molte volte spostarsi a piedi o in bicicletta. Un grande aiuto viene dato dalla corsa, bastano 20 minuti di tempo al giorno. Questo allenamento ad altà intensità garantisce una perdita di massa grassa.

Un’altra disciplina che apporta molti benefici è lo yoga, sport che unisce Pippa a Meghan Markle.

Non perdetevi anche una delle discipline più in voga del momento che Pippa conosce alla perfezione: il Barre. Si tratta di un allenamento di danza calssica praticato alla sbarra.

Sirt, la dieta scelta da Pippa Middleton

La dieta Sirt ha acquisito molta popolarità dopo che Adele, seguendo questo regime alimentare avrebbe perso 30 chili. La dieta Sirt, sviluppata dai nutrizionisti Aidan Goggins e Glen Metten, prevede l’assunzione di alimenti in grado di attivare le sirtuine o geni della magrezza che stimolano il metabolismo. Oltre a riparare le cellule, le sirtuine migliorano lo stato generale di salute. La dieta prevede due fasi e, secondo il parere degli esperti, non c’è nessun effetto elastico. La dieta si può seguire a bisogno. Tra gli alimenti consentiti ci sono fragole, cioccolato, vino rosso, cacao, noci e olio extra vergine di oliva. Pippa Middleton l’aveva già scelta per mettersi in forma in vista delle sue nozze con James Matthews.