Un addio commovente a Roma

Davanti alla Chiesa degli Artisti, situata nella suggestiva piazza del Popolo di Roma, si è svolto un funerale che ha toccato il cuore di molti. La scomparsa di Eleonora Giorgi, avvenuta il 3 marzo, ha lasciato un vuoto incolmabile non solo nella vita dei suoi familiari, ma anche in quella di tutti coloro che l’hanno amata e apprezzata nel corso della sua carriera. I suoi figli, Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli, hanno affrontato il momento con grande dignità, nonostante il dolore che portano nel cuore. “Mamma ci ha insegnato a rispettare il lavoro degli altri”, ha dichiarato Paolo, esprimendo la gratitudine per l’eredità di valori che la madre ha lasciato.

Un legame indissolubile tra generazioni

La presenza di Clizia Incorvaia, nuora di Eleonora, ha ulteriormente arricchito la cerimonia. Clizia ha condiviso il suo profondo affetto per la suocera, descrivendola come una figura fondamentale nella sua vita. “Oggi non ho perso una suocera, ho perso la mia migliore amica”, ha affermato con voce rotta dall’emozione. La piccola Nina, figlia di Clizia, e Gabriele, il bimbo avuto da Paolo, sono stati al centro dei pensieri di Eleonora, che li considerava come i suoi nipoti. La sua figura materna e nonna ha lasciato un segno indelebile nelle loro vite.

Un messaggio di positività e amore

Durante la cerimonia, Paolo ha rivelato che Eleonora aveva espresso il desiderio di un funerale che riflettesse la sua personalità vivace e positiva. “Ci ha chiesto come doveva essere il suo funerale, abbiamo anche scherzato”, ha raccontato, evidenziando come la madre avesse sempre cercato di portare un sorriso anche nei momenti più difficili. Andrea, il fratello, ha aggiunto che il messaggio di Eleonora era chiaro: vivere ogni giorno con amore e positività, anche di fronte alle avversità. “Ha cercato di dire a tutti di vivere i giorni, anche se si sa che potrebbero essere gli ultimi”, ha sottolineato, dimostrando quanto fosse importante per lei trasmettere un messaggio di speranza.

Un tributo dall’affetto del pubblico

La celebrazione della vita di Eleonora Giorgi ha visto la partecipazione di un pubblico affettuoso e commosso, che ha voluto rendere omaggio a una donna che ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo dello spettacolo. “Il suo pubblico c’è sempre stato e sapevamo che ci sarebbe stata una dimostrazione di affetto”, ha dichiarato Paolo, visibilmente colpito dalla grande partecipazione. Questo tributo non solo celebra la carriera di Eleonora, ma anche il suo spirito generoso e il suo amore per la vita, che continuerà a vivere nei cuori di chi l’ha conosciuta e amata.