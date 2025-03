Un legame speciale tra due attrici

La storia del cinema italiano è costellata di amicizie e rivalità, ma quella tra Ornella Muti ed Eleonora Giorgi è un esempio di come l’affetto possa superare le apparenze. Recentemente, Ornella ha condiviso il suo dolore per la scomparsa di Eleonora, avvenuta a soli 71 anni, a causa di una lunga battaglia contro il cancro. La loro amicizia, che risale agli anni ’70, è stata caratterizzata da momenti di gioia e supporto reciproco, dimostrando che le rivalità nel mondo dello spettacolo possono essere solo una facciata.

Ricordi di un’ultima uscita

Ornella Muti ha ricordato con affetto l’ultima volta che ha visto Eleonora, durante la presentazione del libro ‘Non ci sono buone notizie’, scritta dal figlio Andrea Rizzoli. Era il 28 gennaio e, nonostante le condizioni di salute di Eleonora fossero critiche, la gioia di rivedersi ha illuminato la giornata. Ornella ha descritto quel momento come un saluto tra amiche, un incontro che ha segnato un addio, ma anche un tributo alla vita e alla carriera di Eleonora.

Una lezione di vita

La Muti ha parlato della straordinaria forza di Eleonora, capace di affrontare la malattia con una serenità che ha colpito tutti. “Non è mai stata una vittima”, ha detto Ornella, sottolineando come Eleonora abbia sempre cercato di rincuorare gli altri, anche nei momenti più difficili. La sua capacità di accettare la malattia con leggerezza e di scherzare sulla sua condizione è stata una lezione di vita per chiunque l’abbia conosciuta. La Muti ha anche evidenziato l’amore infinito di Eleonora per il nipote, che le ha dato la forza di affrontare ogni giorno con coraggio.

Rivalità o amicizia?

La rivalità tra le due attrici è stata spesso amplificata dai media, ma Ornella ha chiarito che si trattava di una costruzione artificiale. “Era tutto finto, ci volevamo bene”, ha affermato, raccontando come le presunte liti fossero in realtà momenti di divertimento orchestrati per il pubblico. La loro amicizia è stata autentica, basata su rispetto e ammirazione reciproca. “Godeva delle fortune delle altre donne”, ha detto Ornella, evidenziando la generosità di Eleonora nel celebrare i successi altrui.

Un’eredità da ricordare

Ornella Muti ha espresso il desiderio che il cinema non dimentichi Eleonora e che ora possa finalmente ricevere il riconoscimento che merita. La sua carriera, ricca di ruoli indimenticabili, ha lasciato un segno profondo nel cuore di chi l’ha amata e ammirata. La Muti ha concluso il suo tributo con la speranza di poter lavorare insieme a Eleonora in futuro, un sogno che purtroppo non si realizzerà mai, ma che rimarrà vivo nei ricordi di chi ha avuto il privilegio di conoscerla.