Un conflitto che si intensifica

La vicenda tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni ha preso una piega drammatica, con la figlia Celine Blue al centro di un conflitto che sembra non avere fine. Le accuse di sottrazione di minore lanciate da Basciano nei confronti dell’ex compagna hanno sollevato un polverone mediatico, alimentato da post e dichiarazioni sui social network. La situazione si complica ulteriormente con la mancanza di comunicazione tra i due genitori, che sembra aggravare il già delicato equilibrio familiare.

Le accuse e le denunce

Basciano ha recentemente condiviso il suo dolore su Instagram, lamentando di non aver potuto trascorrere il Natale con Celine. Ha dichiarato di aver presentato tre denunce per sottrazione di minore, esprimendo la sua frustrazione per la situazione. “Un padre non può trascorrere il Natale con la sua bambina, darle un regalo, sapere come sta”, ha scritto, evidenziando il suo desiderio di essere presente nella vita della figlia. La sua denuncia è un grido d’allerta, ma solleva interrogativi sulla gestione della custodia e sul benessere della bambina.

La reazione di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni, dal canto suo, ha mantenuto un profilo basso, evitando di rispondere direttamente alle accuse di Basciano. Tuttavia, ha condiviso la sua versione dei fatti, raccontando episodi che la vedono protagonista, come quando si è recata all’asilo per prendere Celine e non l’ha trovata. Ha descritto la situazione come “un momento che mi ha lasciato con una paura indescrivibile”, evidenziando la tensione che permea la loro interazione. La giovane madre ha anche sottolineato come le sue denunce siano motivate dalla volontà di proteggere la figlia, chiedendo che le questioni vengano risolte lontano dai riflettori.

Un futuro incerto per la coppia

Il 2025 si prospetta complesso per Basciano e Codegoni, con una data fissata in tribunale per discutere delle accuse di stalking e minacce, oltre alla questione dell’affido di Celine. Le tensioni tra i due genitori continuano a crescere, alimentate da frequenti scambi di accuse sui social. Basciano ha ribadito la sua fiducia nella giustizia, affermando: “Confido nel tempo e nella verità”, ma la strada verso una risoluzione appare ancora lunga e piena di ostacoli. Entrambi sembrano determinati a portare avanti le proprie ragioni, sia in aula che online, rendendo la situazione ancora più complessa.