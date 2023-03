L’assedio di Waco: ci sarà una seconda stagione?

Oggi, mercoledì 22 marzo, è uscita sulla piattaforma di streaming Netflix la nuova docu-serie “L’assedio di Waco“, basata su quanto accaduto nella cittadina di Waco in Texas nel 1993. Vediamo, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

L’assalto di Waco: di cosa parla

“L’assedio di Waco” è una docu-serie in tre puntate diretta dal regista Tiller Russel, noto per il documentario “Night Stalker: caccia a un serial killer“. Questa sconvolgente docu-serie parla di quello che è accaduto nella città texana di Waco, nell’aprile del 1993, quando il leader della setta religiosa dei Davidiani, David Koresh, si è scontrato con il governo federale in un sanguinoso assedio al suo ranch durato ben 51 giorni. Il conflitto che è seguito è stato il più violento sul suolo americano dai tempi delle Guerra Civile e si è concluso con un incendio infernale e la morte di decine di persone, tra cui donne e bambini. Solamente nove persone sono riuscite a uscire vive dal ranch. L’evento è stato ripreso in diretta dalla TV nazionale, tenendo incollati al teleschermo gli spettatori increduli a ciò a cui stavano assistendo. La storia ha avuto un eco enorme negli Stati Uniti, ci sono state cause penali contro i Davidiani superstiti e cause civili intentate al governo dai parenti delle vittime per l’operato dei membri dell’ATF e sulle cause del rogo. Fu appurato che l’incendio fu applicato dai Davidiani e l’FBI non sparò alcun colpo di arma da fuoco.

Nel documentario verranno trasmesse immagini e interviste fatte all’epoca dei fatti. Il regista Tiller Russell ha potuto accedere a immagini e registrazioni inedite provenienti dall’archivio del’FBI. Ha inoltre intervistato diverse persone presenti in quei 51 giorni, come una delle “mogli spirituali” di Koresh, l’ultimo bambino uscito vivo dal ranch, un cecchino della squadra di salvataggio degli ostaggi dell’FBI, il negoziatore capo dell’FBI, i principali giornalisti che si sono occupati della storia e i membri della squadra tattica dell’ATF che durante la sparatoria contro la setta religiosa dei Davidiani hanno visto i loro compagni morire.

Il documentario “l’assedio di Waco” si presenta quindi come una storia a più voci e, come ha dichiarato il regista, “non vuole emettere sentenze o lanciare accuse, ma trattare l’assedio di Waco da una prospettiva profondamente umana, concentrandosi su cosa ha significato, per tutte le parti in causa, ritrovarsi nelle fauci della storia“.

La docu-serie “L’assedio di Waco” si serve di una tecnologia visiva all’avanguardia per far sì che gli spettatori possano immergersi nello scontro tra la setta de Davidiani guidati da David Koresh e le forze dell’ordine in questo dramma leggendario.

L’assedio di Waco: quando esce, dove vederlo

La docu-serie “L’assedio di Waco” è disponibile a partire da oggi 22 marzo 2023 sulla piattaforma streaming Netflix. Se siete già abbonati al servizio vi basterà accedere e iniziare a guardare questo sconvolgente documentario, altrimenti dovete registrarvi a Netflix e scegliere uno dei piani di abbonamento disponibili, da quello più economico a quello premium. La docu-serie “L’assedio di Waco” è un documentario in tre puntate di 45 – 50 minuti circa l’una.

L’assedio di Waco: ci sarà una seconda stagione

“L’assedio di Waco” è un documentario diviso in tre puntate, non è prevista una seconda stagione.