Avete presente la voce narrante di Gossip Girl nella versione originale della nota serie tv? Bene, è quella di Kristen Bell, la nota attrice americana protagonista di “Veronica Mars”. Ecco la storia della sua carriera tra cinema e televisione.

Chi è Kristen Bell

Kristen Anne Bell, nata a Huntington Woods il 18 luglio 1980, è un’attrice e doppiatrice statunitense. Cresce in un sobborgo di Detroit insieme alla famiglia di origini polacche e irlandesi composta dalla madre Lorelei, un’infermiera, e il padre Tom, direttore di un telegiornale. La famiglia rimane unita per poco in realtà poichè i genitori si separano presto.

Fin da bambina si trova a convivere con un nome che non le piace e che per questo sostituisce con Anne fino al liceo, e una lieve forma di strabismo come la madre. Riesce ad ironizzare su ciò soprannominando il suo occhio destro “winky”, proprio per via del disturbo. Si appassiona presto al mondo della recitazione ottenendo a 11 anni il suo primo ruolo nella produzione “Raggedy Ann e Andy”.

L’inizio della carriera di Kristen Bell

Decide definitivamente di orientarsi verso questo settore a 17 anni quando partecipa allo spettacolo “Il mago di Oz” nei panni di Dorothy Gale. Successivamente prende parte anche a “Fiddler on the Roof”, “Lady” e “Be Good” per poi concludere gli studi. Si diploma infatti nel 1998 alla Tisch School of the Arts per poi laurersi tre anni dopo alla New York University. Conclusi gli studi si avvicina al mondo dei musical ottenendo successo a Broadway.

Si inserisce poi anche nel mondo delle serie televisive prendendo parte ad alcuni episodi, per poi sfondare definitivamente con “Veronica Mars” dove ottiene il ruolo di protagonista. Nel frattempo ottiene ruoli anche in alcuni progetti cinematografici come il film “Fifty Pills” o “Reefer Madness”. Tra le parti più note si ricordano però quelle nelle pellicole “Roman” e “Pulse”, uscite entrambe nel 2006.

Kristen Bell e il successo tra cinema e tv

Una volta concluso il percorso con il cast di “Veronica Mars”, inizia a lavorare regolarmente con quello di “Heroes” dove svolge la parte di Elle Bishop. Prosegue anche con i progetti cinematografici tra cui “Non mi scaricare” , “Fanboys” e “Burlesque”, il film di successo con Cristina Aguilera e Cher.

Nel 2011 inizia a recitare nella serie “House of Lies” e successivamente nel film “Stuck in Love” portando avanti progetti come doppiatrice per esempio prestando la voce ad Anna in “Frozen – Il regno di ghiaccio” o del bradipo Piscrilla in “Zootropolis”. Viene scelta nel 2016 come protagonista della sitcom “The Good Place”, ottenendo grandissimo successo.