Il grande annuncio di Kekko Silvestre

In un’emozionante diretta su RTL 102.5, Kekko Silvestre ha svelato il tanto atteso ritorno dei Modà sul palcoscenico di San Siro. La band, che ha segnato la musica italiana con le sue melodie romantiche, si esibirà il giugno 2025 per un evento unico intitolato La notte dei romantici. Questo concerto rappresenta non solo un ritorno, ma anche una celebrazione di un legame profondo con i fan che li hanno seguiti in questi anni.

Un viaggio attraverso i successi

Durante il concerto, i Modà porteranno sul palco i loro brani più amati, da Come un pittore a Tappeto di fragole, promettendo un viaggio emozionante attraverso la loro carriera. San Siro, uno dei luoghi simbolo della musica italiana, sarà il palcoscenico perfetto per questo evento che si preannuncia indimenticabile. Kekko ha condiviso la sua emozione, sottolineando l’importanza di tornare in un luogo dove hanno già vissuto momenti storici, come i due sold out del 2016.

Un riavvicinamento significativo

La diretta ha visto anche un commovente riavvicinamento tra Kekko e Lorenzo Suraci, il manager che ha creduto in lui fin dagli inizi. Dopo un periodo di incomprensioni, i due hanno trovato la forza di ricucire il loro rapporto, sottolineando l’importanza della comunicazione e del rispetto reciproco. Kekko ha dichiarato: “Ci siamo riappacificati”, un segnale positivo che fa ben sperare per il futuro della band.

Il supporto delle celebrità

Durante la trasmissione, anche Maria De Filippi ha voluto esprimere il suo affetto per Kekko, sottolineando quanto sia felice per il suo ritorno. La conduttrice ha condiviso aneddoti personali, rivelando il legame speciale che la unisce all’artista. Questo supporto da parte di figure influenti del mondo dello spettacolo dimostra quanto Kekko e i Modà siano amati e rispettati nel panorama musicale italiano.

Un futuro luminoso per i Modà

Nonostante le difficoltà affrontate negli ultimi anni, Kekko ha dimostrato una grande determinazione nel voler continuare a fare musica. La band, attiva da oltre venti anni, ha saputo rinnovarsi e adattarsi ai cambiamenti del settore, mantenendo sempre viva la passione per la musica. I fan possono quindi aspettarsi un concerto ricco di emozioni e sorprese, un vero e proprio tributo a un percorso artistico che ha segnato generazioni.