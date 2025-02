Kekko dei Modà e la dedica a Cash

Il Festival di Sanremo è un palcoscenico che ha visto esibire molti artisti, ma quest’anno Kekko Silvestre, frontman dei Modà, ha portato sul palco un messaggio di profonda emozione. Con il brano “Non ti dimentico”, Kekko ha voluto rendere omaggio a Vito Cascella, noto come Cash, un amico scomparso tragicamente in un incidente motociclistico due anni fa. La dedica è stata un momento toccante che ha colpito il pubblico e i fan della band.

Una canzone d’amore con una storia profonda

La canzone “Non ti dimentico” ha una storia particolare: inizialmente scritta per Cash, è poi diventata un inno all’amore. Questo passaggio ha reso l’esibizione ancora più significativa, poiché Kekko ha saputo unire il ricordo di un amico a un messaggio universale di affetto e nostalgia. La scritta “Cash is legend” tatuata sul suo petto è un simbolo indelebile di questo legame, che continua a vivere attraverso la musica.

I progetti futuri dei Modà

Oltre a questo momento emozionante, i Modà si preparano a un evento speciale: un concerto a San Siro che celebrerà vent’anni di carriera. I fan possono aspettarsi un viaggio attraverso i successi della band, da brani iconici come “La notte” a “Come un pittore”. Questo concerto rappresenta non solo un traguardo, ma anche un’opportunità per rivivere le emozioni che hanno caratterizzato la loro carriera. La band, con la sua musica, continua a toccare i cuori di molti, e il ricordo di Cash sarà sempre presente in ogni nota.