Alcuni ex gieffini hanno candidamente ammesso di non voler rivedere Katia Ricciarelli. Le ultime ad aver fatto questa confessione sono state le sorelle Jessica e Lulù Selassié. Ospiti di Casa Chi, le principesse etiopi hanno vuotato il sacco.

Katia Ricciarelli: ex gieffini non vogliono rivederla

Katia Ricciarelli, senza ombra di dubbio, è stata una dei concorrenti più discussi dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Sia dentro che fuori dalla Casa, in molti l’hanno amata, ma altrettanti l’hanno odiata. Tra questi ultimi ci sono Lulù e Jessica Selassié, che hanno candidamenre ammesso di non volerla più vedere. Ospiti di Casa Chi, le principesse etiopi hanno raccontato la vita dopo il reality e hanno rivelato i nomi degli ex gieffini che sentono ancora.

Le parole di Jessica e Lulù Selassié

Jessica ha dichiarato:

“Chi non voglio rivedere tra gli ex del GF Vip? Sicuramente come sapete è Katia, non ho interesse nel rivederla. Poi il resto vorrei rivedere tutti. Abbiamo anche una chat di gruppo con tutti, anche i primi eliminati come Tommaso, Nicola, Andrea Casalino, ci sono tutti. E mi farebbe piacere rivedere anche loro sono sincera”.

Le Selassié avrebbero piacere a rivedere tutti gli ex gieffini tranne Katia Ricciarelli. D’altronde, visti i tanti scontri che hanno avuto in Casa, è anche normale che sia così.

Jessica ha proseguito:

“Ho già rivisto Gianmaria e Federica. Loro sono venuti appositamente a Roma per stare con noi. Siamo andati a fare un po’ di festa e sono venuti anche Aldo Montano, la moglie e poi Manuel. Direi che è stato molto divertente. Poi è anche molto bello rivedere alcune persone della casa che mi stavano a cuore. Devo dire che siamo tutti abbastanza legati”.

Il bilancio dei 6 mesi al GF Vip

Jessica ha trascorso 6 mesi al GF Vip e, strano ma vero, ne è uscita vincitrice. All’inizio del reality sembrava destinata ad uscire alla prima nomination, ma è riuscita a farsi amare dai telespettatori. Ad oggi, qual è il suo bilancio? Ha dichiarato: