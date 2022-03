La storia d’amore tra Barù e Jessica Selassié non decolla neanche dopo la fine del GF Vip. Stando ad un’indiscrezione dell’ultima ora, il nobile toscano ha rifiutato un invito a cena da parte della principessa etiope per trascorrere una serata in compagnia di Davide Silvestri.

Barù rifiuta una cena con Jessica per Davide

Secondo un’indiscrezione lanciata dalla rubrica Chicche di Gossip del settimanale Chi, Barù ha rifilato l’ennesimo due di picche a Jessica Selassié. Sulla rivista diretta da Alfonso Signorini si legge:

“Weekend milanese per Barù Gaetani, concorrente del GFVip, che all’invito a cena della vincitrice Jessica Selassié, suo flirt nella Casa, ha preferito uscire con il suo amico Davide Silvestri, con il quale ha legato durante il reality. I due sono inseparabili e a Jessica non resta che guardare il suo nobiluomo sui social”.

A quanto pare, Barù ha preferito trascorrere del tempo con l’attore piuttosto che con la principessa etiope. E’ bene sottolineare che si tratta di un’indiscrezione, per cui non abbiamo alcuna certezza che questa sia la realtà dei fatti.

I Jerù sono solo un’illusione dei fan?

Anche se si tratta solo di un’indiscrezione, sembra che i Jerù siano sono un’illusione dei fan. Dopo la fine del GF Vip, Barù e Jessica sono lontani come non mai.

Nessun avvistamento degno di nota e, come se non bastasse, il nobile toscano ha sottolineato che vede la principessa solo come un’amica. La Selassié, ovviamente, non è dello stesso parere. Ospite di Verissimo, ha dichiarato:

“Se mi aspettavo queste sue parole? Da lui sì, è sempre schivo e non rivela mai niente. Figuriamoci qua, è pur sempre sotto le telecamere. Lui ci tiene molto al suo privato, me lo ha sempre detto anche dentro la Casa. Abbiamo sempre detto che eravamo solo amici, sminuendo il nostro rapporto. Ma il nostro non è un vero rapporto di amicizia perché gli amici non si guardano con gli stessi occhi con cui ci guardavamo io e lui. […] E’ una bella cotta, sono più presa di lui. Ma al di là delle parole sono i suoi gesti ed i suoi occhi che mi parlavano. Sono certa che quello che provo lo prova anche lui, però non lo dice”.

Il consiglio sensato di Silvia Toffanin

Silvia Toffanin ha ascoltato le parole di Jessica, poi le ha dato un consiglio più che sensato. La conduttrice di Verissimo ha dichiarato: “Speriamo Jessica, però sei talmente giovane e profonda che se non sarà lui sarà un altro che ti farà innamorare ancora di più. E non ci stare male se non lo sarà. Da donna ti capisco, hai perso la testa per lui, è innegabile“. La Selassié dovrebbe iniziare ad aprire gli occhi. D’altronde, se Barù fosse stato davvero interessato a lei, si sarebbe comportato in unn altro modo.