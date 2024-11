Un evento di grande significato

Il Remembrance Day è un momento di riflessione profonda e commemorazione, in cui si onorano i caduti delle guerre. Kate Middleton, la Principessa del Galles, ha sempre partecipato a queste celebrazioni con un abbigliamento che rispecchia il rispetto e la solemnità dell’occasione. Ogni anno, il suo look è atteso con curiosità, poiché rappresenta non solo la sua personalità, ma anche il legame con la tradizione della Famiglia Reale britannica.

Il dress code del lutto

Durante le cerimonie di commemorazione, la Famiglia Reale segue un rigoroso dress code, che impone l’uso di abiti neri. Kate, in particolare, ha dimostrato di saper interpretare questa regola con grande stile. Al Royal Albert Hall e al cenotafio, il suo abbigliamento è sempre caratterizzato da un’eleganza sobria, con completi giacca e gonna o abiti lunghi, tutti rigorosamente neri. La spilla a forma di papavero rosso è un altro elemento fondamentale del suo look, simbolo di rispetto per i caduti.

Scelte di moda e designer preferiti

Nel corso degli anni, Kate ha scelto di indossare capi di designer prestigiosi come Catherine Walker e Alexander McQueen, dimostrando un’attenzione particolare per la moda. La sua preferenza per i cappotti total black è diventata un marchio di fabbrica, e spesso ricorre a pezzi già presenti nel suo armadio, un gesto che riflette la sua sostenibilità e il suo amore per il riciclo. I cappelli, firmati da stilisti come Philip Treacy, completano il suo look, aggiungendo un tocco di classe e raffinatezza.

Gioielli e simbolismo

Oltre all’abbigliamento, i gioielli indossati da Kate durante queste cerimonie hanno un significato speciale. Spesso sceglie di indossare pezzi di famiglia, come le perle della Regina Elisabetta o i gioielli appartenuti a Lady Diana. Questi accessori non solo arricchiscono il suo look, ma raccontano anche una storia di legami familiari e tradizioni. La scelta di gioielli eleganti, come gli orecchini cavolfiore in perle, riflette il suo gusto raffinato e la sua connessione con il passato.