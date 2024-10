Johnny Depp: un’icona del cinema torna in Italia

La presenza di Johnny Depp a Che Tempo Che Fa rappresenta un evento di grande rilevanza per gli appassionati di cinema. Il celebre attore e regista, noto per i suoi ruoli iconici, sarà ospite del programma condotto da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto per presentare il suo ultimo film, Modi – Tre giorni sulle ali della follia. Questo film, che racconta la vita dell’artista Amedeo Modigliani, segna il ritorno di Depp dietro la macchina da presa dopo oltre vent’anni.

Il film Modi: un viaggio nella vita di Modigliani

Modi è ambientato a Parigi nel 1916 e segue le vicende di un Modigliani tormentato, interpretato da Riccardo Scamarcio. La pellicola si concentra su una notte intensa, ricca di incontri e allucinazioni, in cui l’artista è in fuga dalla polizia e cerca la sua musa, Beatrice Hastings, interpretata da Antonia Desplat. La città di Parigi diventa un personaggio a sé stante, avvolgendo le emozioni e le sfide del pittore in un’atmosfera decadente e vibrante.

Un evento da non perdere

Il debutto televisivo di Depp come regista in Italia è atteso con grande entusiasmo. Non solo parlerà del suo film, ma ripercorrerà anche i momenti salienti della sua carriera, offrendo uno sguardo intimo sulla sua vita artistica. Che Tempo Che Fa si distingue per la sua capacità di attrarre figure di spicco della cultura e dello spettacolo, e la presenza di Depp non fa eccezione. Insieme a lui, il programma ospiterà anche altre personalità di rilievo, come la giornalista Milena Gabanelli e la cantante Giorgia, rendendo la serata ancora più ricca di contenuti e spunti di riflessione.