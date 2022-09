Joe Barbieri: chi è il cantante italiano

Joe Barbieri è una cantante, autore e produttore discografico italiano, che ha iniziato la sua carriera grazie a Pino Daniele. Con la sua musica sta raccontando pezzi della sua vita, con grande successo.

Joe Barbieri: chi è?

Joe Barbieri, il cui nome vero è Giuseppe Barbieri, è un cantante, autore e produttore italiano di successo.

È nato a Napoli nel 1973 e ha iniziato la sua carriera da professionista quando un demo è finito per caso nelle mani di Pino Daniele, che lo ha scoperto e lo ha spinto a registrare il primo album. Nel 1992 è arrivato in finale al Festival di Castrocaro. Nel 1993 è uscito “Gli amori della vita mia” con cui si è guadagnato l’invito al Festival di Sanremo nel 1994. Il cantante è andato avanti con due anni di concerti e festival e nel 1997 è diventato ospite in tournée di Pino Daniele e ha preparato un nuovo disco, “Virus”, che esce nel 1998.

Nello stesso anno ha scritto In vacanza con me per Giorgia. Nel 2000 è tornato al Festival con la canzone Non ci piove, che arriva tra le prime cinque canzoni più trasmesse dalle radio. Nel 2003 ha fondato la casa discografica Microcosmo Dischi e il 14 dicembre 2003, giorno del suo trentesimo compleanno, ha pubblicato Fuori Catalogo, un disco in edizione limitata delle sue canzoni eseguite solo con chitarra e voce.

Tra la fine del 2004 e l’inizio del 2005 ha pubblicato In parole povere, il suo disco di maggior successo, in cui ha mostrato il suo amore per il jazz e a cui hanno preso parte altri artisti, tra cui Mario Venuti. Nel 2006 ha prodotto il disco di esordio Masidiomas dei Kantango e nel 2007 ha scritto Va’ dove il mondo va per l’album di Patrizia Laquidara. Nello stesso anno In parole povere viene eletto disco dell’anno in Germania e viene pubblicato in molti altri paesi, per poi sbarcare l’anno successivo in America e in Asia. Seguono anni di ulteriori successi per il cantante e produttore. Il suo ultimo progetto si intitola “Tratto da una storia vera”.

Joe Barbieri: l’album Tratto da una storia vera

Anticipato dall’uscita del singolo Promemoria, è stato pubblicato l’album Tratto da una storia vera, il sesto della discografia di Joe Barbieri, che arriva quattro anni dopo Origami, con l’intermezzo di Dear Billie, nel 2019, disco tributo dedicato a Billy Holiday. “La verità è uno scrigno che difficilmente si fa scardinare, nei momenti in cui mi pare di comprenderne una parte essa muta, propone di sé un’altra chiave, tanto da percepire di perderne un tassello altrove. Tuttavia, è a questa ricerca che continuo a sentire di essere in qualche modo devoto, specialmente nel mio percorso di Artista tanto che, in quasi trent’anni di strada, per scrivere la mia musica ho praticamente sempre attinto principalmente alle mie esperienze personali, o alle storie che ho incontrato. E sento il bisogno di continuare a farlo, se possibile con ancor più ostinazione e maggior intransigenza per questo nuovo appuntamento, in cui la vita stessa mi pare mi chieda di offrire senza remore tutto quel che posso dare” sono le parole del cantautore napoletano riguardo questa creazione. Al suo fianco in questo album altri artisti, come Carmen Consoli, Sergio Cammariere, Tosca, e il musicista brasiliano Jaques Morelenbaum. Il cantautore, parlando di questo album, ha sottolineato la forte influenza della città di Napoli sulle sue canzoni. Nell’album è presente anche una cover di Pino Daniele e una canzone scritta nel lockdown, per raccogliere fondi.