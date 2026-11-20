Pizzo, ricami e un diamante giallo da 100.1 carati: il look di Jennifer Lopez alla prima di The JLo Show ruota attorno al mondo del boudoir.

Giovedì sera Jennifer Lopez ha partecipato alla prima di «The JLo Show» sul Paramount Pictures lot di Los Angeles, presentandosi con un outfit ispirato al boudoir firmato Dolce & Gabbana. Oltre ai ricami e ai gioielli, l’attenzione del red carpet si è concentrata sull’acconciatura creata da Chris Appleton, un chignon costruito su anelli sovrapposti e con una lucentezza liquida.

Abito di pizzo, cappotto ricamato e collana da 100.1 carati

Per la prima Lopez ha indossato un abito in pizzo Chantilly color crema, semitrasparente, con scollatura profonda e motivi floreali delicati, che ricordava una camicia da notte elegante. Sopra il vestito portava un cappotto in raso con colletto e polsini in visone, ricamato con fili di seta, perline bugle e paillettes. Il bordo era arricchito da frange in seta annodate a mano e da fiori tridimensionali in duchesse, decorati con cristalli. Gli accessori erano altrettanto importanti: la collana Dolce & Gabbana Alta Gioielleria «Sicilia», in oro bianco, incastona un diamante giallo a forma di pera da 100.1 carati. Gli orecchini abbinati uniscono diamanti gialli e incolori, mentre un anello con gemma verde completa il set. La maison è un riferimento costante per l’artista: a settembre Lopez aveva indossato la collana «Oceanina», con una touramalina Paraíba da 74.46 carati, durante Vogue World: Milano 2026 alla Galleria Vittorio Emanuele II.

Chignon scolpito e trucco glam firmato Chris Appleton

La base dell’acconciatura è liscia e tirata indietro, con una riga centrale precisa. Le lunghezze lucide vengono raccolte in alto sulla nuca e poi intrecciate in una serie di anelli ampi e sovrapposti. Una ciocca si arrotola verso l’interno formando una spirale, mentre le altre si incrociano e creano un effetto quasi floreale. Una clip gioiello con dettagli verdi e oro chiude la composizione sulla sommità della testa. Per il trucco Lopez è rimasta fedele al suo stile glam: incarnato bronzato e luminoso, zigomi scolpiti, sopracciglia definite, eyeliner nero a ali, ciglia voluminose e labbra rosa-marrone lucide. Lo styling è stato curato da Rob Zangardi e Mariel Haenn.

Appleton ha pubblicato su Instagram un video dell’acconciatura, accompagnato dalla sua descrizione: «The super model snatch✨ I wanted the hair to be snatched, but still feel romantic & timeless, with that liquid shine ✨». Il risultato appare lucido e contemporaneo, ma la lavorazione intrecciata richiama un’epoca passata.

Lo show in onda il giorno del Ringraziamento

«The JLo Show: Live in Las Vegas» è un film-concerto registrato durante l’ultima serata della residency «Jennifer Lopez: Up All Night Live in Las Vegas» al Caesars Palace. Lo spettacolo unisce i classici di Broadway a alcuni dei maggiori successi della cantante e attrice, che ha spiegato come il progetto le abbia permesso di reinterpretare le proprie canzoni in modo diverso e di rendere omaggio agli artisti che l’hanno ispirata fin dagli inizi. La messa in onda è fissata per il Ringraziamento, 26 novembre, alle 8 p.m. ET/PT su CBS e Paramount+.

I look da boudoir della prima richiamano anche il rapporto di Lopez con Intimissimi, marchio per cui ha interpretato la campagna «This Is Me Now» nel 2023, in coincidenza con il suo film musicale drammatico del 2024, e la campagna «Second Skin» del 2024. Per l’after party Lopez ha cambiato completamente stile, scegliendo un abito in pizzo floreale nero trasparente, décolleté in raso nero a punta e un cappotto nero bordato di pelliccia, con orecchini di diamanti.