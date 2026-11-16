Savona e Imperia scendono nella graduatoria nazionale, mentre Enna è seconda per sicurezza ma ultima per turismo e cultura.

La classifica nazionale sulla qualità della vita nel 2026 vede il Ponente ligure arretrare. L’indagine, giunta alla 28ª edizione, è realizzata da Italia Oggi e Ital Communications con la collaborazione dell’Università Sapienza di Roma. Analizza 92 indicatori raggruppati in nove ambiti, dal lavoro alla sicurezza, dalla salute all’ambiente, fino a turismo, istruzione e reddito. Tra le 107 province italiane, Bolzano guida la graduatoria, seguita da Milano e Bologna, mentre Taranto chiude la classifica.

Savona e Imperia: dati in calo e settori in crescita

Savona passa dal 61° al 62° posto, Imperia dal 63° al 65°. Entrambe le province rientrano nella fascia discreta, sotto Genova (52ª) e La Spezia (53ª), che si collocano nella fascia accettabile. Nel Savonese il reddito e la ricchezza salgono dal 30° al 26° posto, mentre affari e lavoro guadagnano sei posizioni, arrivando al 57°. La popolazione risale dal 98° al 92° posto. Istruzione resta al 53° posto e ambiente al 91°. Il crollo riguarda la sicurezza sociale, che scende dal 52° al 93° posto, e la categoria reati e sicurezza, dall’82° al 94°. Il sistema salute arretra dal 25° al 40°, mentre turismo, intrattenimento e cultura passano dal 19° al 28°.

Imperia resta l’ultima provincia ligure. Il miglior risultato riguarda affari e lavoro, con una salita di 32 posizioni fino al 19° posto nazionale. La salute resta il punto forte, con il 16° posto, nonostante una perdita di sei posizioni rispetto al 2025. Reddito e ricchezza migliorano dal 62° al 61°. Sicurezza sociale scende al 59° posto e turismo, intrattenimento e cultura al 34°. La popolazione perde undici posizioni e arriva al 95°. Sul fronte dei reati, Imperia recupera otto posizioni, ma resta 93ª, davanti a Savona.

Enna tra sicurezza e turismo

La provincia di Enna ottiene il secondo posto nazionale per reati e sicurezza, alle spalle di Potenza. Nella categoria turismo, intrattenimento e cultura occupa invece il 107° e ultimo posto, segno di difficoltà nella valorizzazione del patrimonio locale e nell’offerta di proposte culturali. Il divario tra sicurezza e attrattività culturale indica una sfida: trasformare le risorse storiche e paesaggistiche in un’offerta che sostenga la vita culturale e il turismo.

Sicilia nella parte bassa della classifica

Tutte e nove le province siciliane si collocano tra l’82° e il 104° posto. Caltanissetta lascia l’ultimo posto nazionale a Taranto. Ragusa è la prima provincia isolana, all’82° posto, e risulta quarta in Italia per sicurezza sociale. Siracusa è 95ª, con un recupero di sette posizioni, il miglior dell’isola. Catania è 99ª, ma undicesima per il sistema salute. Palermo è 102ª, con la raccolta differenziata più bassa d’Italia, al 16,8%. Agrigento chiude in 103ª posizione e risulta ultima per affari e lavoro. Caltanissetta sale al 104° posto e occupa il 22° nel sistema salute. Tutte le province dell’isola sono oltre il 90° posto per istruzione e formazione.