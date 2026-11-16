Milano accoglie un'asta esclusiva di 274 lotti di alta moda, con borse, accessori e abiti firmati le Maison più iconiche.

Il prossimo lunedì 16 novembre 2026, alle ore 14:30, la casa d’aste Finarte aprirà le porte a una manifestazione dedicata al luxury fashion. L’evento si svolgerà presso la sede di Via dei Bossi 2, nel cuore di Milano, e presenterà una selezione di borse, accessori, bijoux, foulard, abiti e valigie provenienti dalle storiche Maison di Hermès, Chanel, Dior e Louis Vuitton. Ogni lotto è considerato un pezzo di storia della moda, realizzato con pelli esotiche, design visionari ed edizioni limitate.

Dettagli pratici dell’asta

L’asta prevede una tornata unica composta da 274 lotti, numerati dal 1 al 274. La commissione è fissata al 28% comprensivo di IVA. La mostra preliminare è accessibile dal venerdì 13 al lunedì 15 novembre, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, consentendo a collezionisti e curiosi di ammirare da vicino ogni oggetto. Per partecipare è possibile scaricare il modulo offerte direttamente dal sito di Finarte.

Contatti e documentazione

Per richiedere i condition report o ulteriori informazioni, gli interessati possono contattare l’indirizzo email fashion@ o chiamare il +39 02 3363801. Le condizioni di vendita sono disponibili su richiesta, garantendo trasparenza a tutti i potenziali acquirenti.

Le radici storiche del dipartimento Luxury Fashion

Il dipartimento Luxury Fashion di Finarte ha già segnato tappe importanti. Nella primavera del 2018, la sede di Roma ha dedicato una sezione dell’asta di gioielli ai migliori pezzi della collezione di Elsa Martinelli, realizzati esclusivamente per la diva da stilisti come Roberto Capucci, Gai Mattiolo e Yves Saint Laurent. Successivamente, a marzo 2019, si è tenuta la prima asta interamente focalizzata sul Luxury Fashion, ottenendo risultati notevoli.

In particolare, la vendita di una collezione privata di borse Hermès ha superato il milione di euro, con il 100% dei lotti aggiudicati. Il top lot è stato una Birkin in coccodrillo Porosus color fucsia, venduta per 56.250 €, confermando l’alto valore di mercato di questi oggetti.

Prospettive per la prossima vendita

L’asta del 16 novembre continua l’impegno di Finarte nel proporre oggetti con una storia affascinante e una fattura d’eccezione. Il team sta attualmente selezionando nuovi lotti per le future tornate, garantendo che ogni pezzo rappresenti il meglio della manifattura artigianale e del design di riferimento. Gli interessati sono invitati a inviare richieste di valutazione gratuite e confidenziali via email o attraverso il form dedicato.

Con una proposta che spazia dalle classiche Birkin e Kelly di Hermès ai raffinati accessori Chanel, la manifestazione si preannuncia come un appuntamento imperdibile per collezionisti, investitori e appassionati di moda che desiderano possedere un vero capolavoro da indossare.